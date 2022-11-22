Bloomberg: Китайские НПЗ готовы присоединиться к потолку цен на российскую нефть 2 22.11.2022, 19:05

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Но неофициально.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы готовы поддержать потолок цен на нефть из России, но неофициально. Они будут ссылаться на ограничение при заключении сделок с российскими поставщиками, чтобы получить более выгодные условия, пишет Bloomberg.

Сейчас участники китайского нефтяного рынка ждут, пока страны ЕС и США определят точный потолок цен. Пока они временно сократили поставки российской нефти, сказали Bloomberg трейдеры. По их словам, Россия не может найти покупателей на несколько партий сибирской нефти сорта ESPO с поставкой в декабре. Китайские НПЗ надеются получить за них более выгодную цену после объявления потолка цен.

Уровень предельной цены на российскую нефть страны G7 должны объявить 23 ноября. Сам запрет на торговлю выше определенной стоимости вступит в силу 5 декабря. Те, кто нарушит правила, лишатся доступа к страховым услугам крупнейших страховщиков. Без страхования судов Россия потеряет возможность поставлять нефть в европейские порты. Так страны Евросоюза планируют ограничить доходы Кремля и его возможность вести войну в Украине.

При этом вице-премьер Александр Новак сегодня заявил, что Россия скорее сократит добычу нефти, чем будет поставлять ее в страны, поддержавшие потолок цен. По оценке Международного энергетического агентства, российской нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки. Средняя добыча в год упадет до 9,6 млн баррелей в сутки — уровня конца 2000-х, следует из прогноза агентства.

С начала войны российские поставки нефти в Европу упали на 90%, или на 1,2 млн баррелей в день, писал Bloomberg. Сегодня всего 95 000 баррелей в день Россия поставляет в ЕС. Тем не менее после анонса европейских санкций России удалось перенаправить значимый объем нефти в Азию — миллионы баррелей ежедневного экспорта. За последний месяц 2,45 млн баррелей в день Россия отправляла в три азиатские страны: Китай, Индию и Турцию.

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