Житель Дрогичина разозлился на звонок из военкомата 12 22.11.2022, 19:18

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Чем закончилась история.

Житель Дрогичина разозлился на звонок из военкомата

Житель Дрогичина оскорбил сотрудников военного комиссариата, когда те приглашали его по телефону явиться для сверки учетных данных, сообщает «Драгічынскі веснік». Как именно он оскорбил сотрудников военкомата — не сообщается.

— После того, как мы проанализировали запись разговора, нами было принято решение провести административный процесс в отношении данного гражданина. Так как на вызов военкомата он не отреагировал, мы обратились в милицию. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина также оказал неповиновение. В итоге за свои действия он понес наказание в виде штрафа в сумме 15 базовых величин, а также получил 5 суток ареста, — рассказал военный комиссар Дрогичинского района Олег Андрощук.

Он заявил, что сотрудники военкомата обзванивают мужчин, чтобы облегчить работу посыльных и тратить меньше ресурсов на доставку повесток.

По его словам, в Дрогичинском районе, как и по всей стране, проходят мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных. С 28 ноября по 2 декабря на территории района будет проходить очередной этап оповещения. С 5 декабря будет организована контрольная явка военнообязанных. Все мероприятия продлятся до 30 декабря.

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