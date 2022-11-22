Россияне стали чаще воровать продукты в магазинах 8 22.11.2022, 19:24

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Жители РФ воруют алкоголь, колбасу, мясо, сливочное масло и сладости.

Россиян на 17% чаще признавали виновными в мелких преступлениях в первой половине 2022 года, пишет «Верстка». Издание изучило статистику Судебного департамента при Верховном суде России.

Всего в прошлом году суды признали виновными в мелких преступлениях, то есть в краже имущества стоимостью до 2500 рублей, 67 113 человек. Наказание за такое преступление — штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Большая часть дел по этой статье касается краж в продуктовых магазинах, указывает издание.

Чаще всего жители России воровали алкоголь, колбасы, мясо, сливочное масло и сладости. Судьи по большей части штрафовали нарушителей или назначали им административные аресты.

Издание приводит в пример несколько подобных дел. Жителя Сыктывкара на четверо суток посадили в спецприемник за кражу сливочного масла в «Пятерочке». Его стоимость составляла 116 рублей. А россиянин из Домодедова попытался украсть палку колбасы за 140 рублей, ему назначили двое суток ареста.

Рост краж — типичное следствие обеднения населения, он напрямую связан с падением уровня жизни, сказала изданию экономист Наталья Зубаревич. По ее словам, дальше кражи будут только расти.

За чертой бедности в России живет каждый восьмой житель России, или 17,6 млн человек. Их доход не больше 14 000 рублей.

Иногда суды принимают во внимание материальное положение обвиняемых в мелких кражах. Так, жительница Усинска украла пачку масла за 244 рубля. Мировой суд оштрафовал ее на минимальную сумму — 1000 рублей, обратив внимание на ее «материальное и семейное положение, возраст и состояние здоровья».

О том, что количество краж в России после начала войны в Украине увеличилось, в мае писал РБК. «Сейчас „выносят“ все, воруют чаще и больше», — говорил изданию топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ретейлеров.

«Как только экономика начинает немного сдавать, учащаются случаи воровства», — соглашался управляющий делами группы «Спортмастер» Сергей Агибалов. В «Спортмастере», по его словам, чаще пытались похитить продукцию западных брендов.

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