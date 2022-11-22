Умер Герой Украины Юрий Шухевич 22.11.2022, 19:37

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Юрий Шухевич

Он скончался на 90-м году жизни.

Герой Украины и сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий скончался на 90-м году жизни в Германии. Об этом сообщает канал NTA со ссылкой на супругу Шухевича Наталью.

По ее словам, Шухевич ушел из жизни в ночь на 22 ноября. Последнее время он был в Германии, где проходил лечение.

Юрий Шухевич был украинским политическим деятелем, народным депутатом VIII созыва, членом Украинской Хельсинкской Группы, активным диссидентом, политическим заключенным в 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 годах – он провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990 – 1994 стал организатором и председателем УНА-УНСО. В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

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