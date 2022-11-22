Белорусские военные начали получать форму нового цвета 22.11.2022, 19:44

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Форму разрабатывали около года.

В белорусские войска начала поступать новая военная форма. От старой она отличается цветом, сообщает телекомпания «ВоенТВ».

«Новая форма отличается от прежней прежде всего цветом. Так, она стала оливковой, однотонной, вместо привычной камуфлированной расцветки. Новый вид получила и шапка-ушанка для военнослужащих срочной армейской службы. Теперь она также оливковая. Кроме того, она стала значительно легче за счет использования новых современных материалов», – рассказал Алексей Ковалев, начальник отдела вещевого управления Минобороны.

Форму разрабатывали около года.

В новой форме уже ходят новобранцы Военной академии, 72-го Объединенного учебного центра, базы охраны и обслуживания и роты почетного караул. С 2023 года новую форму получат все солдаты срочной службы.

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