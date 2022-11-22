Канада ввела санкции против белорусских банков, БЖД и оборонных предприятий

Канада ввела санкции против белорусских банков, БЖД и оборонных предприятий3
- 22.11.2022, 20:30
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Санкции затронули 16 предприятий и организаций.
МИД Канады назвал физлиц и предприятия, которые попали под новые санкции.
Санкции затронули 16 предприятий и организаций. Среди них пять банков – «Белорусский народный банк», «Паритетбанк, «МТБанк», «Альфа-Банк», «Банк развития Республики Беларусь». Санкции также вводятся в отношении БЖД, МЗКТ, «Волатавто», завода точной электромеханики, ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «Агат-Систем», ОАО «КБ Радар», ОАО «ГКБ «ЛУЧ», ООО «Актуальные решения безопасности», ОАО «Алевкурп».
В списке физлиц 22 человека. Это:
Владислав Бруев, начальник Гомельской пограничной группы,
Виктор Гулевич, начальник Генштаба ВС,
Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома,
Дмитрий Гора, глава Следственного комитета,
Олег Эйбатов, экс-начальник Мозырского пограничного отряда,
Дмитрий Винников, начальник Пинского погранотряда,
Александр Пашкевич, начштаба в/ч 65408 (аэродром Лунинец),
Юрий Пыжик, командир 61-й истребительной авиабазы,
Андрей Лукьянович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации,
Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций,
Александр Лозицкий, командир в/ч 65408 (аэродром Лунинец),
Игорь Демиденко, командующий Западным оперативным командованием,
Владимир Морозов, глава БЖД,
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики,
Николай Рогащук, экс-помощник-инспектор по Гомельской области,
Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций,
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки ВС
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома,
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома,
Олег Белоконев, экс-глава Генштаба, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей,
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей,
Владимир Куприянюк, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования.