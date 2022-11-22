Канада ввела санкции против белорусских банков, БЖД и оборонных предприятий 3 22.11.2022, 20:30

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Санкции затронули 16 предприятий и организаций.

МИД Канады назвал физлиц и предприятия, которые попали под новые санкции.

Санкции затронули 16 предприятий и организаций. Среди них пять банков – «Белорусский народный банк», «Паритетбанк, «МТБанк», «Альфа-Банк», «Банк развития Республики Беларусь». Санкции также вводятся в отношении БЖД, МЗКТ, «Волатавто», завода точной электромеханики, ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «Агат-Систем», ОАО «КБ Радар», ОАО «ГКБ «ЛУЧ», ООО «Актуальные решения безопасности», ОАО «Алевкурп».

В списке физлиц 22 человека. Это:

Владислав Бруев, начальник Гомельской пограничной группы,

Виктор Гулевич, начальник Генштаба ВС,

Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома,

Дмитрий Гора, глава Следственного комитета,

Олег Эйбатов, экс-начальник Мозырского пограничного отряда,

Дмитрий Винников, начальник Пинского погранотряда,

Александр Пашкевич, начштаба в/ч 65408 (аэродром Лунинец),

Юрий Пыжик, командир 61-й истребительной авиабазы,

Андрей Лукьянович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации,

Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций,

Александр Лозицкий, командир в/ч 65408 (аэродром Лунинец),

Игорь Демиденко, командующий Западным оперативным командованием,

Владимир Морозов, глава БЖД,

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики,

Николай Рогащук, экс-помощник-инспектор по Гомельской области,

Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций,

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки ВС

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома,

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома,

Олег Белоконев, экс-глава Генштаба, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей,

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей,

Владимир Куприянюк, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования.

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