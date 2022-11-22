Шольц призвал готовиться к дальнейшей эскалации в Украине 5 22.11.2022, 20:46

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Олаф Шольц

Германия будет укреплять обороноспособность и отстаивать экономическую независимость.

Германия должна готовиться к дальнейшей эскалации в Украине, поэтому должна одновременно укреплять обороноспособность и отстаивать экономическую независимость от какой-либо страны. Об этом на экономической конференции в Берлине заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DW.

Примером наращивания оборонного потенциала бундесвера Шольц назвал новый оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро. Свою недавнюю поездку в Китай он объяснил необходимостью сделать совместное заявление с председателем КНР Си Цзиньпином о неприемлемости использования ядерного оружия.

Чтобы Германия не повторила сценарий экономической зависимости от России, Шольц призвал немецкий бизнес к разностороннему сотрудничеству с международными партнерами. Он напомнил существовании «сильных, но недооцененных» стран которых можно рассматривать в качестве деловых партнеров — Индии, Индонезии, Вьетнама и Южной Кореи.

Новые условия должны стать шансом, а не угрозой для немецкого бизнеса, особенно для малого и среднего, считает канцлер. «Компании часто быстрее реагируют на переломные моменты в глобальной экономике», — отметил он. В частности, компании, которые сейчас занимаются возобновляемыми источниками энергии, смогут распространять свои разработки по всему миру, считает он.

В условиях продолжающейся войны в Украине и ее экономических последствий Германия продолжает сокращать поставки товаров в Россию. В октябре объем немецкого экспорта в Россию обвалился на 59% в годовом выражении. Россия откатилась на 12-е место в списке крупнейших экспортных рынков для немецкой экономики, хотя до войны держалась в топ-5.

Одновременно в бундесвере заявили о планах провести масштабную реформу, которая будет учитывать угрозу российского вторжения. В Берлине признали, что стратегия предыдущих 30 лет, которая делала акцент на заграничных операциях, как в Афганистане, больше не соответствует нынешней ситуации. Вместо этого бундесвер должен «быть готовым к навязанной войне».

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