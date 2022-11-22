В Минобороны Украины оценили вероятность вторжения из Беларуси в ближайшее время 4 22.11.2022, 20:47

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Нападение из Беларуси может быть запасным вариантом.

Министерство обороны Украины не ожидает вторжения российской либо белорусской армии из Беларуси в ближайшее время, так как, по мнению украинских экспертов, для этого на белорусской территории не собрано достаточно сил. Об этом 22 ноября в эфире национального телемарафона заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

— На севере Украина отслеживает все, что происходит, у нас есть вся информация, кто куда перемещается, в каком количестве. Действительно, есть движение, но оно там есть все время с начала войны, движение техники и личного состава. Сейчас, например, они одну технику перемещают в Россию, другую — из России в Беларусь. То же самое с личным составом, — констатировала Маляр.

На вопрос, есть ли непосредственная угроза нападения с территории Беларуси в настоящее время, она ответила, что Украина допускает все возможные сценарии, так как все они в любом случае разрабатываются Россией.

— То, что это (нападение из Беларуси. — Прим. ред.) может быть запасным вариантом, планом Б, В и так далее — да, может быть, и это видно по тому, что они (россияне. — Прим. ред.) остаются на территории Беларуси. Но исходя из того, что сообщают военные, прямо на сегодня нельзя сказать, что там накоплено достаточно сил, чтобы прямо сейчас началось вторжение, — сообщила замминистра обороны. — Но нельзя и полностью отрицать эту вероятность. Поэтому наши Вооруженные силы находятся в состоянии готовности мгновенно реагировать на любые вызовы. Мы неоднократно показывали, какие там проходят учения, совместные с пограничниками, чтобы быть готовыми реагировать на вызовы с севера.

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