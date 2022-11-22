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Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить ВСУ

  • 22.11.2022, 21:07
  • 1,662
Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить ВСУ
Владимир Зеленский

Украинские военные деоккупировали уже почти 1900 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас оккупированы РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни», - заявил президент Украины.

По его словам, всего городов и сел, которые еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.

Президент Украины рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда бегут — воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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