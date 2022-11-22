Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые должны освободить ВСУ
- 22.11.2022, 21:07
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Украинские военные деоккупировали уже почти 1900 населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас оккупированы РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни», - заявил президент Украины.
По его словам, всего городов и сел, которые еще предстоит освободить и восстановить — около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.
Президент Украины рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда бегут — воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.