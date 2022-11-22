Белый дом: Байден сделает все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие 22.11.2022, 21:33

Джо Байден

Президенту США предоставили «все варианты» действий.

США не изменили позиции насчет того, что не позволят Ирану получить ядерное оружие, а президенту Джо Байдену предоставили «все варианты» действий.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Alarabia.

По его словам, США «с глубокой озабоченностью» наблюдают за прогрессом Ирана в ядерной сфере после сообщений Тегерана о том, что страна начала обогащать уран до еще более высоких уровней.

Он отметил, что Вашингтон наблюдает не только за ядерной программой Ирана, но и за его постоянным совершенствованием баллистических ракет.

Кирби подтвердил обещание Байдена о том, что Ирану никогда не дадут получить ядерное оружие, и подчеркнул, что американский лидер получил «все варианты» возможных действий США.

Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.

В феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

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