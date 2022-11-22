Под Молодечно компания охотилась на оленя: один охотник случайно застрелил другого 4 22.11.2022, 21:49

1,518

иллюстрационное фото

54-летний электрик из Минска выстрелил в 61-летнего пенсионера из ружья МР-155.

Возле Молодечно один охотник по неосторожности выстрелил в другого. Мужчина скончался. Об этом сообщает телеграм-канал силовиков.

Происшествие случилось утром 19 ноября недалеко от деревни Свечки в Молодечненском районе, где компания охотилась на оленя.

«По неосторожности 54-летний электрик из Минска ранил 61-летнего пенсионера из ружья МР-155. Выстрел пришелся в ногу, однако оказался смертельным для мужчины», — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос об уголовном деле.

Напомним, 16 октября в Гомельском районе мужчина стрелял в лося, а застрелил 33-летнего охотника, своего кума.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».