Какой план у Путина на зиму Стив Стразерс

22.11.2022, 22:03

Война или пауза?

История показывает, что зимние погодные условия редко бывают благоприятны для любой из сторон в войне, и конфликт в Украине не станет исключением

В текущих новостях говорится, что российские войска постепенно выводятся из Херсонской области Украины. По меньшей мере, в течение последних нескольких недель эта территория ожесточённо оспаривалась, и в этих спорах каждая из сторон быстро приобретала, а потом также быстро теряла свои приобретения. Две недели назад бои были настолько интенсивными, что правительство Украины рассматривало возможность публично рекомендовать жителям Херсона эвакуироваться, чтобы не попасть в зону крупного контрнаступления России или даже ядерного удара России.

Два фактора являются движущей силой ухода России. Во-первых, успешные недавние наступления украинцев против российских частей в Херсоне и его окрестностях, особенно на берегах Днепра. Во-вторых, ловушка, в которой оказались многие российские части к юго-западу на островах, которые образуют речную дельту, там, где Днепр начинает впадать в Черное море.

Сейчас Россия пытается перебросить большие подкрепления в районы, расположенные к югу от Днепра, в надежде предотвратить дальнейшее наступление украинских войск, которое может оттеснить их силы к побережью Черного моря и отрезать их от северо-западных подступов к Крымскому полуострову.

Осознает ли российский президент Владимир Путин, что недавний призыв 300 000 призывников и отправка их в Украину был ошибкой, — это другой вопрос. Многие из этих призывников в настоящее время находятся в ключевых районах Донецкой области, на Крымском полуострове и на выступающем клине к югу от Днепра. Практически всем призывникам не хватает подготовки, подходящей одежды, оружия и другого снаряжения, необходимого им для надлежащего выполнения своей работы.

Следовательно, без этих ресурсов они небоеспособны, как и многие другие фронтовые части. Если Украина продолжит свои наступательные действия, призывники станут огромной обузой для России, когда она будет пытаться блокировать наступление. Ей придётся иметь дело с дезертирами, готовыми сдаться или отказаться воевать. Они также окажутся проблемой для Украины в качестве военнопленных и еще больше истощат ресурсы страны.

Если Украине также удастся прорвать российские позиции в Донецкой области, где бои были особенно интенсивными, и удержать эти достижения, российские подразделения в Крыму и на остальной части юго-востока Украины могут оказаться в отчаянном положении.

Зима стремительно приближается. Многие российские призывники и регулярные войска могут умереть от голода и холода, если их лишат жизненно важных запасов продовольствия, воды, топлива и т. д. У них не останется выбора, кроме как сдаться, чтобы остаться в живых. На Крымском полуострове, где зима короткая, а дневная температура колеблется в диапазоне семи градусов по Цельсию, они могут чувствовать себя несколько лучше, но даже в этом случае отсутствие пополнения запасов ограничивает продолжительность и эффективность их боевых действий.

История показывает, что зимние погодные условия редко бывают благоприятны для любой из сторон в войне, и конфликт в Украине не станет исключением. Различные аналитики предполагают, что Путин не хочет воевать в зимние месяцы из-за присущих этому периоду трудностей, связанных с боевыми действиями в суровых погодных условиях.

Трудно сказать, связано ли его отсутствие желания воевать зимой с коллективной памятью России о Зимней войне 1939−1940 годов, когда финская армия разгромила численно превосходящую ее Красную армию. Или что этот трепет вызван воспоминаниями об огромных боевых потерях, понесенных под Сталинградом зимой 1942 года, несмотря на то, что Россия выиграла битву.

Поэтому вполне возможно, что Россия может вместо этого попытаться сделать оперативную паузу, чтобы перегруппироваться, а затем начать массированное молниеносное контрнаступление в короткий промежуток времени, который существует между поздней зимой и весной. То есть до таяния снега, льда и весенних дождей, когда бескрайние степи Украины превращаются в море непроходимой грязи.

Капитуляция десятков тысяч российских солдат на Крымском полуострове, в бассейне Днепра и Донбассе стала бы мощным ударом для России и для эго Путина. Стратегически важный Крымский полуостров и военно-морская база в Севастополе вместе с размещенными там российскими военно-морскими силами окажутся в руках Украины. Сухопутный мост, соединяющий Россию с Крымом через Донбасс и Луганскую область, также будет потерян. Поскольку юго-восток Украины, Крымский полуостров и перспективные пророссийские так называемые Донецкая и Луганская народные республики являются стержнем общей стратегии Путина, поражение в этих областях, скорее всего, положит конец войне.

Русские могли бы сделать выбор в пользу войны в зимние месяцы и попытаться оттеснить украинцев, несмотря на неравные шансы, но эти бои будут более кровавыми и напряженными, чем все, что мы видели в этой войне до сих пор. Битва также может быть чем-то похожа на Сталинградскую битву, когда обе стороны боролись за контроль над Волгой. Когда разворачивались бои за город, доступ к реке имел решающее значение, так как она была средством переброски войск, оружия и боеприпасов в районы, где они были нужнее всего. На этот раз Россия может оказаться в позиции, противоположной той, которую она занимала в 1942 году, то есть стать проигравшей стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предсказывает окончание войны, основываясь на крупных успехах, достигнутых украинской армией в северо-восточной и юго-восточной частях Украины, а также на недавних намеках России на то, что она открыта как минимум идее мирных переговоров и возможности пойти на мировое соглашение.

Пока неясно, прав ли Зеленский, поскольку сейчас циркулируют сообщения о том, что Россия занимается восстановлением старых основных боевых танков Т-80, которые давно пылились на складах, и занята другими стратегическими и тактическими инициативами.

Стив Стразерс, «Новое время»

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