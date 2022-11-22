закрыть
22 ноября 2022, вторник, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько еще массированных ударов по Украине может нанести РФ

2
  • 22.11.2022, 22:38
  • 3,060
Сколько еще массированных ударов по Украине может нанести РФ

Ответ секретаря СНБО Украины.

Российские оккупанты могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире «Свобода Live».

«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы», - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что у противника все еще остается очень большое количество ракет С-300, но с запасами высокоточных — все не так хорошо.

«Есть понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ — это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много. Что касается высокоточных ракет — мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами», - подчеркнул Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше