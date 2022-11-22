Макей признал наличие проблем и претензий внутри ОДКБ 1 22.11.2022, 23:14

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В Ереване проходят протесты против ОДКБ и визита в страну лукашистов.

Министр иностранных дел Беларуси заявил, что у стран-членов ОДКБ много претензий друг к другу.

«Претензий, к сожалению, будем откровенны, по отношению друг к другу существует достаточно много», – цитирует Макея БелТА.

Макей считает, что организация должна добиться того, чтобы с ней считались другие региональные и международные структуры, а для этого внутри ОДКБ должна господствовать корпоративная солидарность.

Глава беларусского МИД отметил, что не видит поддержки от ОДКБ, когда на Беларусь осуществляется давление. Что касается приоритетов организации под председательством Беларуси, то они кардинально не изменятся, заявил Макей.

«Кардинальным образом ничего не меняется. Мы всегда выступали за мирное урегулирование всех споров и конфликтов. За то, что если создаешь организацию, то она должна эффективно функционировать. За то, чтобы помогать друг другу, в том числе и на международной арене, когда осуществляется необоснованное давление на ту или иную страну, чего мы, к сожалению, по отношению к Беларуси сейчас, будем откровенно говорить, не видим. Но кардинально позиция не меняется. Естественно, меняются подходы в зависимости от той ситуации, которая складывается в нашем регионе, мире в целом. Мы должны это учитывать. Мы говорим об этом открыто и откровенно. Абсолютно открыты к откровенному диалогу относительно дальнейших путей развития нашей организации», – заявил министр иностранных дел Беларуси.

Макей не считает, что сейчас ОДКБ переживает кризисный период, но признал наличие определенных проблем.

«Я бы не сказал, что организация переживает какие-то кризисные времена, но есть определенные проблемные моменты, о которых мы должны говорить откровенно. Хоть я и представляю внешнеполитическое ведомство, но если мы будем говорить дипломатическим языком о существующих проблемах в данной ситуации, то мы ни к каким положительным результатам не придем. Поэтому надо обсуждать те проблемные вопросы, которые существуют, и пытаться найти концепцию для их решения», – заявил Макей.

Напомним, 23 ноября в Ереване состоится саммит ОДКБ. Сегодня в Армению отправились Александр Лукашенко, министр обороны Виктор Хренин и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, причем последние два вместе с Макеем летели на военном транспортнике.

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