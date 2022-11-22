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«Вы мужчина или кто?»: жены и матери российских мобилизованных хотят встретиться с Путиным

  • 22.11.2022, 23:17
«Вы мужчина или кто?»: жены и матери российских мобилизованных хотят встретиться с Путиным

Видео.

Родственницы мобилизованных россиян и срочников, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины, предложили встречу российскому диктатору Владимиру Путину.

Организатор Совета матерей и жен Ольга Цуканова записала обращение после информации о том, что глава кремлевского режима собирается встретиться с матерями оккупантов, а никого из Совета матерей и жен на встречу не позвали.

«…Вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться», — говорит россиянка на видео.

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