ЕC и «Большая семерка» рассматривают потолок цен на российскую нефть в размере $60-70 1 22.11.2022, 23:27

Потолок цен могут установить уже завтра.

США обсуждают с союзниками введение потолка на российскую нефть в размере $60-70 за баррель, узнал The Wall Street Journal.

Страны могут согласовать уровень ограничения уже завтра, 23 ноября, отмечают источники издания. Одни собеседники говорят, что страны обсуждают потолок на уровне $60, другие допускают, что может быть установлено ограничение в $70.

Страны G7, куда входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и Канада, объявили о введение ценового лимита на российскую нефть в сентябре. Это решение вошло в восьмой пакет санкций ЕС. Если Россия откажется продавать нефть по установленным ценам, ЕС лишит их страховых и судоходных услуг. Ограничение начнет действовать 5 декабря.

В тот же день вступят в силу санкции на нефть из шестого пакета, подразумевающие эмбарго на российскую нефть — запрет на покупку, импорт и транзит сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Власти стран G7 торопятся ввести потолок цен до начала действия эмбарго, говорят источники WSJ.

В октябре агентство Bloomberg сообщало, что администрация Джо Байдена пересмотрела план по введению потолка цен. Изначально планировалось ввести ограничение на уровне $40-60, однако большинство покупателей российской нефти, в том числе Китай, Индия и Турция, отказались следовать установленным правилам. В результате СШЩА пришлось изменить условия.

Сегодня вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия скорее сократит добычу нефти, чем будет поставлять ее в страны, поддержавшие потолок цен. По оценке Международного энергетического агентства, российской нефтяной отрасли придется сократить производство в 2023 году на 1,4 млн баррелей в сутки. Средняя добыча в год упадет до 9,6 млн баррелей в сутки — уровня конца 2000-х, следует из прогноза агентства.

С начала войны российские поставки нефти в Европу упали на 90%, или на 1,2 млн баррелей в день, писал Bloomberg. Сегодня всего 95 000 баррелей в день Россия поставляет в ЕС.

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