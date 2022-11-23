На Херсонщину приехали представители 20 стран 23.11.2022, 0:41

Иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть последствия военных преступлений РФ.

В освобожденную от российских оккупантов Херсонскую область приехали представители 20 стран - Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств. Об этом 22 ноября сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Благодарю, что вы в таких сложных и опасных условиях прибыли сегодня сюда, чтобы помочь нам, услышать нас и рассказать об этом в своих странах. Враг отходил и пытался разрушить все, до чего мог добраться. В первую очередь вопрос касался объектов критической инфраструктуры. Они разрушили мосты, электроэнергетическую инфраструктуру, а это автоматически влечет обеспечение города водой, канализацией, теплом. Они забрали всю коммунальную технику, компьютеры», - отметил он.

По словам Янушевича, Главное управление полиции Херсона полностью разрушено, подразделение СБУ заминировано настолько, что уже неделю работают взрывотехники и не могут закончить, заминированы также все квартиры, в которых находились российские функционеры, военные, так называемые правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе МИД, иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть последствия военных преступлений России, услышать показания очевидцев и убедиться в необходимости привлечения РФ к ответственности.

В состав делегации вошли глава представительства ЕС в Украине, руководители и представители дипломатических миссий Польши, Таджикистана, Молдовы, Грузии, Испании, Дании, Хорватии, Швеции, Армении, Черногории, Турции, Словении, Нидерландов, Азербайджана, Кипра, Греции, Румынии, Франции, Индии.

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