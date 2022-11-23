Опубликовано подводное видео результатов диверсии на газопроводе «Северный поток» 23.11.2022, 2:06

Масштабы разрушений позволяют оценить силу взрыва.

Журналисты BBC опубликовали видео с камеры подводного беспилотника, обследовавшего газопровод «Северный поток» после взрывов 26 сентября. Масштабы разрушений в кадре позволяют оценить силу взрыва.

Проводимое Швецией, Данией и Германией расследование подтвердило версию диверсии. Служба безопасности Швеции обнаружила остатки взрывчатки рядом с газопроводом.

Неизвестным пока остается способ закладки взрывчатки. Однако анализ спутниковых данных свидетельствует, что незадолго до взрывов рядом проходили два «темных» судна, с выключенными транспондерами. В таких условиях невозможно отследить местонахождение, маршрут и пункты назначения судов.

За две недели в районе острова Бронхольм прошли 25 судов, но датчики были отключены только на двух. В причастности к взрывам подозревают Россию, традиционно отрицающую все обвинения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».