Опубликовано подводное видео результатов диверсии на газопроводе «Северный поток»
- 23.11.2022, 2:06
Масштабы разрушений позволяют оценить силу взрыва.
Журналисты BBC опубликовали видео с камеры подводного беспилотника, обследовавшего газопровод «Северный поток» после взрывов 26 сентября. Масштабы разрушений в кадре позволяют оценить силу взрыва.
Проводимое Швецией, Данией и Германией расследование подтвердило версию диверсии. Служба безопасности Швеции обнаружила остатки взрывчатки рядом с газопроводом.
Неизвестным пока остается способ закладки взрывчатки. Однако анализ спутниковых данных свидетельствует, что незадолго до взрывов рядом проходили два «темных» судна, с выключенными транспондерами. В таких условиях невозможно отследить местонахождение, маршрут и пункты назначения судов.
За две недели в районе острова Бронхольм прошли 25 судов, но датчики были отключены только на двух. В причастности к взрывам подозревают Россию, традиционно отрицающую все обвинения.