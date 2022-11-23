Глава МИД Украины ассказал о новых пакетах военной помощи от 10 стран 23.11.2022, 4:52

Дмитрий Кулеба

Речь идет о США, Британии, Испании, Канаде, Нидерландах, Германии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что за последние десять дней решение о новых пакетах военной или финансовой помощи для приобретения вооружений для Украины объявили десять стран. Об этом он сказал на онлайн-брифинге 22 ноября, сообщает «Укринформ».

По словам Кулебы, последние недели были особенно результативны в обеспечении первоочередных потребностей ВСУ в современных высокоточных вооружениях. Речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах большого калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах, а также боеприпасах ко всем этим видам вооружений.

«Только в предыдущие десять дней решения о новых пакетах военной поддержки или финансовых взносах на приобретение вооружений для Украины были объявлены десятью странами: США, Великобританией, Испанией, Канадой, Нидерландами, Германией, Норвегией, Финляндией, Францией и Швецией», - рассказал министр.

Он отметил, что большинство этих стран, а также Австралия, Греция, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и некоторые другие партнеры продолжали реализацию ранее заявленных пакетов оборонной помощи.

Глава МИД призвал всех партнеров усилить военную поддержку Украины.

«Особо важной задачей является создание современной многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны — воздушного щита, который защитит украинские города и людей от российского ракетного террора», - заявил Кулеба.

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