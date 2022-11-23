Андрей Санников о форуме в Галифаксе: У высокопоставленных военных есть значительный интерес к полку Калиновского 4 23.11.2022, 8:06

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Андрей Санников и президент Форума Питер ван Прааг

К белорусским воинам относятся с уважением и благодарностью.

18-20 ноября в канадском Галифаксе прошел ежегодный Международный форум по безопасности. Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, который принимал участие в мероприятии, рассказал сайту Charter97.org, какие темы стали главными на форуме.

— Безусловно — это украинская тема. Форум подтвердил абсолютную мировую поддержку Украины в войне против российской агрессии. Причем как в политическом плане, так и в экономическом, и в военном. Форум стал важной площадкой международной солидарности с воюющей Украиной.

— Учитывая мнения, которые высказывались на форуме, как вы считаете, готов ли Запад безусловно поддерживать Украину и дальше?

— Самое главное здесь было выступление и появление на форуме министра обороны США Ллойда Остина. Он не только министр обороны США, страны, которая решительно поддерживает Украину, но и движущая сила такого уникального явления, как «Рамштайн», в формате которого более 50-ти стран координируют свою деятельность по помощи Украине, в том числе и военной помощи. Это была очень сильная и важная речь.

Андрей Санников и Ллойд Остин

В целом можно сказать, что Остин задал линию, которой все придерживались. Да, были какие-то попытки спрогнозировать разные варианты, но преобладающей линией было то, что Украина своим мужеством заслужила всемирную поддержку, и она ее получит.

— Насколько часто с трибуны форума и в кулуарах звучала тема Беларуси?

— Она звучала и обсуждалась и на пленарных заседаниях, и в неформальных дискуссиях и разговорах. Здесь была и Тихановская. Почти все мировые темы звучали через призму войны в Украине.

Например, революция в Иране, положение Тибета и Синьцзяня в Китае — темы серьезные, связанные с массовыми нарушениями прав человека. Характерно, что даже сами представители стран с диктаторскими режимами говорили о важности победы Украины в войне с Россией.

— Вы рассказали главе Пентагона Ллойду Остину про полк Калиновского. Какие встречи вам еще удалось провести?

— Я бы разделил мои встречи на две части. Форум в Галифаксе действительно уникальный. Во-первых, это официальные лица. Везде разговаривал о ситуации в Беларуси, со всеми разговаривал про полк Калиновского, про то, что это явление, о котором необходимо знать военным и политикам.

Встречался и разговаривал с патроном форума, министром обороны Канады Анитой Ананд, с главнокомандующим вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом, с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром, высокопоставленными военными, которые там присутствовали.

Андрей Санников и Генерал Микаэль Байден, Верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами

Могу сказать, что интерес к тому, что белорусские добровольцы воюют за Украину и за Беларусь был значительный. Разговоры, конечно, будут продолжены.

Вторая часть, очень важная для меня, встречи с видными деятелями из разных районов мира, где существуют репрессии такого же уровня, а то еще и похлеще, как в Беларуси. Например, с моими друзьями, президентом Всемирного уйгурского конгресса Долкуном Иса и бывшим президентом Тибета, общественным деятелем Лобсангом Сангайем, с бывшим мэром одного из районов Каракаса, венесуэльцем, который сегодня работает на благо своего народа в Соединенных Штатах Давидом Смолянским, с одной из заметных фигур протестного движения в Иране Масих Алинеджад, с афганцами, кубинцами, африканцами.

Андрей Санников и Масиx Алинеджад

Для нас очень важно обмениваться мнениями, потому что ситуация везде тяжелая и после того, как мы подробнее узнаем потребности друг друга, мы в своих разговорах с официальными лицами Запада уже говорим об общих тенденциях в неблагополучных странах.

Отдельно следует упомянуть встречи с украинцами, как официальными лицами, так и теми, кто приехал с фронта, вернулся из плена, занимается помощью вооруженным силам Украины. Меня очень порадовало, что все они знают о полке Калиновского и относятся к нашим воинам с уважением и благодарностью.

— Вы долго и последовательно говорили о том что без свободной Беларуси не будет безопасной Европы, свободной Украины. После того, как Лукашенко стал соучастником войны в Украине, понимают ли это на Западе?

— Никто не любит, и я стараюсь этого избегать, когда говорят: «я ведь предупреждал». Да, предупреждал, не я один, многие из Беларуси предупреждали и понимали, что происходит.

Сейчас я не акцентировал внимание на том, что можно было по-другому выстраивать политику, а говорил о том, что нужно делать сегодня.

Думаю, есть понимание того, что Беларусь является не просто соучастником войны против Украины, но и того, что не будь в Беларуси Лукашенко, войны могло бы и не быть.

Андрей Санников и президент Всемирного украинского конгресса Пол Грод

Андрей Санников и президент Форума Питер ван Прааг

Андрей Санников и генерал ВВС Канады Дженни Кариган

Андрей Санников и адмирал Роб Бауэрб председатель военного комитета НАТО

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