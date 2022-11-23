ЦРУ ищет по всему миру россиян, недовольных войной 3 23.11.2022, 8:08

4,208

Из-за провалов Кремля сейчас самое благоприятное время для вербовки.

В Центральном разведывательном управлении США заявили, что «открыты к сотрудничеству» с россиянами, недовольными войной в Украине.

Об этом заявил заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу, передает The Wall Street Journal.

Он провел публичное выступление, на котором заявил, что война в Украине стала провалом для российского президента Владимира Путина, в то же время для западных разведывательных агентств открываются новые возможности. Так, до этого экс-офицеры ЦРУ уже размышляли на тему того, что сейчас благоприятное время для вербовки агентов среди недовольных российских военных, олигархов, состояние которых уменьшилось из-за санкций, сбежавших из страны бизнесменов и других лиц.

«Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия - сильное государство. Он упустил все это. Мы ищем по всему миру россиян, каким это (война в Украине - ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества», - заявил Марлоу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».