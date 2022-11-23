Масштабные взрывы по всему Крыму: что известно

Масштабные взрывы по всему Крыму: что известно1
- 23.11.2022, 8:15
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Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Балаклейскую ТЭС.
22 ноября было громко в нескольких населенных пунктах оккупированного Крымского полуострова.
Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов.
Сайт stopcor.org собрал всю информацию, известную на данный момент.
Первые сообщения о громких звуках в небе над Крымом появились в сети около 18:30. Утверждалось, что неспокойно было в трех населенных пунктах:
Евпатории,
Севастополе,
Балаклеи.
На аудиозаписях, сделанных на месте чрезвычайной ситуации, слышна стрельба. Кроме того, зафиксирован пуск ракеты, похожей на ракету ПВО С-300. В общей сложности зафиксировано около 15 пусков.
На видео, сделанных с балкона в Севастополе, в ночном небе видны красные и белые следы – результат работы зениток армии РФ.
В то же время местные жители утверждают, что слышали звуки 3-х взрывов.
В Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька» намекается, что взрывы – «естественные аномалии», напоминающие оккупантам, что Крым – это Украина.
Отметим, от точек взрыва до возможного расположения украинских сил обороны - около 300 км. Кроме того, стоит отметить, что точки, где было громко, стратегически важны для армии РФ: там либо в бухтах базируются корабли, либо рядом расположены склады БК или аэродромы.
Обновление
Развозжаев, «губернатор» Севастополя, заявил, что беспилотники ВСУ атаковали Балаклейскую ТЭС. Представитель оккупационных властей надеется, что 2 БПЛА были сбиты.
Напомним, несколько дней назад громко было в Джанкое : местные жители сообщали о пусках ракет и исчезновении света. Кроме того рядом с этим логистическим центром армии РФ «прилег отдохнуть» мост на важном автодороге. В то же время оккупанты активизировались на Арабатской стрелке: строят укрепления и расширяют дорогу.