Кремль готовит атаку на Белгородскую область РФ 5 23.11.2022, 8:24

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Операция будет проходить под «чужим флагом».

В Кремле создают информационные условия для атаки под «чужим флагом» в Белгородской области с целью восстановить общественную поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу, что украинские войска якобы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие пропагандисты отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения.

Эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе военкоров, которые критиковали российское военное командование за бегство из Волчанска на северо-востоке Харьковской области.

Они также активизировали свои призывы вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие упреждающие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе Украины.

«Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах», - отмечают аналитики.

По их мнению, эти «нелепые предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию» также могут быть частью плана Кремля по признанию и умиротворению радикальных сторонников войны.

Российские военкоры неоднократно обвиняли Кремль и Министерство обороны России в неспособности защитить Россию, включая недавно аннексированные территории. Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели, считают эксперты.

В ISW также добавили, что финансист ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин также использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения для укрепления своей власти в приграничных регионах России.

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