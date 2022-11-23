Войска РФ расширяют дорогу на Арабатской косе, чтобы бежать из Армянска 1 23.11.2022, 8:32

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Оккупантов в Крыму охватила паника.

Украинские военные продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная и держат героическую оборону под Бахмутом. В то же время, россияне в Крыму, вероятно, начинают паниковать и уже повысили уровень террористической угрозы до желтого (то есть высокого).

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление в Луганской области

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная, в то время как российские операции тормозятся из-за непогоды. Министерство обороны (МО) России заявило, что российские артиллерийские подразделения отразили украинские силы, которые пытались продвинуться в направлении Новоселовского (23 км северо-западнее Сватово).

Луганская областная администрация Украины заявила, что российские войска вели оборону и продолжали артиллерийский огонь в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площадки и Макеевки – все к западу от трассы Н26 и Р66.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм возле Стельмаховки, в то время как российское МО утверждает, что они пресекли попытку ВСУ захватить этот населенный пункт.

Заместитель министра внутренних дел так называемой «ЛНР» Виталий Киселев распространил видеоматериалы, которые якобы демонстрируют последствия попытки наступления украинских войск под Орлянкой. Российский источник утверждал, что российские силы отразили штурм Куземовки, а также атаки в направлении Голикового и Краснопоповки. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжают регулярный огонь косвенным наведением на линии столкновения на востоке Харьковской и западной Луганской областей.

Украинские войска продолжают отбивать российские штурмы к западу от Лисичанска. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска ежедневно отбивают российские атаки на Белогоровку. Российский источник утверждал, что российские войска очень активны в районе Верхнекаменки и заявил, что украинские силы обстреливают российскую технику в этом районе.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжают вести наступательные действия в бахмутском и авдеевском направлениях. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили штурм россиян на Бахмут, возле Спорного, Белогоровки, Яковлевки, Соледара и Опитного. Также Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в границы в районе Каменки и Веселого, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

«Народное ополчение» так называемой «ДНР» опубликовало видео, на котором якобы показано, как 100-я бригада «ДНР» ведет штурм украинских позиций вблизи Невельского. Несколько российских источников утверждали, что российские войска продвинулись к Марьинке, а ВСУ понесли большие потери и медленно отступают с позиций в городе. Российские военные блоггеры также утверждают, что российские войска также перерезали две из трех дорог поставок в Марьинку. Россияне объясняют свое медленное продвижение в районе Марьянки тем, что окружающий ландшафт в основном состоит из открытых полей с небольшим покрытием.

Российский военный блоггер утверждает, что российские силы отразили украинские контратаки на российские позиции в Павловке 20 и 21 ноября. Базирующаяся в Грузии разведывательная группа из открытых источников предположила, что российские силы, возможно, ожидают более сухой погоды, чтобы возобновить наступательные операции по направлениям Гуляйполе, Угледар и Марьинка.

Ситуация на юге

Российские войска продолжают строительство укреплений в Херсонской области к югу от Днепра. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска также продолжили обстрел украинских позиций на правом берегу Днепра. Российский источник утверждал, что российская артиллерия отразила украинскую разведгруппу, пытавшуюся пересечь реку Днепр на лодке, но не привела никаких доказательств этого утверждения.

Украинский центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также сообщил, что украинские силы продолжают проводить неконкретизированные действия на Кинбурнской косе, но уточнив, что российские войска по-прежнему удерживают там позиции.

Минобороны России продолжает винить Украину в провоцировании техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Минобороны России обвинило украинские силы в обстреле ЗАЭС 21 ноября, заявив, что Украина угрожала совершить катастрофу.

Минобороны России и другой российский источник утверждали, что российские войска уничтожили украинские артиллерийские системы в Марганце Днепропетровской области, отвечавшие за обстрел ЗАЭС. В то же время представители Днепропетровской области сообщили, что 22 ноября российские войска обстреляли Марганец и близлежащие населенные пункты со стороны Энергодара.

«Ранее ISW оценивало, что эти обвинения, вероятно, являются продолжением российских информационных и фальшивых операций по консолидации контроля над станцией и попыткой представить российский контроль над ЗАЭС как важное условие во избежание техногенной ядерной или радиологической катастрофы», - отмечают аналитики.

Некоторые российские источники предположили, что российские оккупационные власти передадут ЗАЭС Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и украинским властям из-за предполагаемой усиленной нестабильности на ЗАЭС. Однако Кремль, скорее всего, будет отстаивать контроль над ЗАЭС как инструментом международного влияния.

Крымские оккупационные власти демонстрируют повышенную обеспокоенность, вероятно, из-за украинских ударов по российским наземным линиям связи (GLOC) на полуострове и продолжающиеся военные операции на Кинбурнской косе. Российские источники распространили кадры активации российского ПВО 22 ноября, утверждая, что российские войска сбили несколько украинских беспилотников над Крымом.

Впоследствии «глава» оккупации Крыма Сергей Аксенов объявил, что Крым повышает уровень террористической угрозы высокому (желтому) не менее 7 декабря. Российские военные блоггеры утверждали, что их власти готовятся к эвакуации чиновников администрации и военной техники в Армянске из-за угрозы украинских ударов по Северному Крыму.

Аксенов отрицал заявления об эвакуации, а некоторые военные блоггеры утверждали, что оккупационные власти Армянска проводили обучение по эвакуации.

Украинский центр также сообщил, что российские войска планируют расширить дорогу на Арабатской косе для переброски военной техники с целью передислокации GLOC из Армянска. «Враг близок к панике», - заявляют аналитики.

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