Путин получил «план капитуляции» 15 23.11.2022, 8:37

15,440

Американские спецслужбы раскрыли детали.

В преддверии саммита «Большой двадцатки» глава Кремля Путин получил от одной из стран-посредниц между Украиной и РФ рамку возможного «мирного соглашения».

Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на информацию собеседников в кругах американских спецслужб. Если коротко, то суть предложения заключалась в том, что оккупированные и уже аннексированные территории Юга и Востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма было предложено вынести «за скобки» на 7 лет.

«Для России это основа так называемого «наследия Путина», поэтому соглашение предусматривало заморозку любых разговоров о статусе полуострова на 7 лет так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО», - отмечено публикации.

Одним из пунктов, который, по данным источников «УП», предусматривало соглашение, должна стать остановка ракетных обстрелов украинской критической инфраструктуры.

Это якобы должно было засвидетельствовать серьезность намерений россиян. Некоторые тезисы по черновику этого соглашения засветились в российских околокремлевских каналах Telegram.

«УП» получила информацию об отдельных пунктах от своего источника в американских спецслужбах.

Однако после «холодного душа» для России на G20, где Путин не выступил даже дистанционно, а общее фото отменили, потому что многие не хотели оказаться на одном снимке с россиянами, самолет главы МИД РФ Лаврова в первый же день саммита улетел в Москву, а в Украину полетели сотня российских ракет и дронов.

Журналисты отмечают, что после тех ударов упомянутое предложение утратило актуальность. «Однако это явно не последняя попытка найти какой-нибудь вариант дипломатического выхода из путинской войны», - отмечено в материале издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».