Монахинь-лукашисток не пустили на английскую ярмарку из-за поддержки войны 6 23.11.2022, 8:48

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Фото: Воложинский В.Г.

Монастырь собирает деньги для боевиков из «ЛНР» и «ДНР».

Свято-Елисаветинский монастырь расположен в Минске, в его мастерских изготавливают посуду, сувениры, одежду. Впоследствии это все продается, в том числе и в западных странах. Но из-за того, что этот монастырь активно поддерживает действия России в Украине, в этом году с поездками возникают проблемы, пишет «Хрысціянская візія».

Монастырь давно собирает деньги для нужд самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а после февраля 2022 года помогал покупать одежду и экипировку для российских солдат в Украине.

Из-за поддержки войны городской совет Уинчестера в Англии принял решение о невозможности нынешнего участия минского монастыря в рождественском рынке в их городе. С просьбой запретить его участие в совет обратились различные организации гражданского общества.

Рождественский рынок в Уинчестере — один из крупнейших в Великобритании, туда приезжает более 350 тысяч человек.

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