закрыть
23 ноября 2022, среда, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Монахинь-лукашисток не пустили на английскую ярмарку из-за поддержки войны

6
  • 23.11.2022, 8:48
  • 7,516
Монахинь-лукашисток не пустили на английскую ярмарку из-за поддержки войны
Фото: Воложинский В.Г.

Монастырь собирает деньги для боевиков из «ЛНР» и «ДНР».

Свято-Елисаветинский монастырь расположен в Минске, в его мастерских изготавливают посуду, сувениры, одежду. Впоследствии это все продается, в том числе и в западных странах. Но из-за того, что этот монастырь активно поддерживает действия России в Украине, в этом году с поездками возникают проблемы, пишет «Хрысціянская візія».

Монастырь давно собирает деньги для нужд самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а после февраля 2022 года помогал покупать одежду и экипировку для российских солдат в Украине.

Из-за поддержки войны городской совет Уинчестера в Англии принял решение о невозможности нынешнего участия минского монастыря в рождественском рынке в их городе. С просьбой запретить его участие в совет обратились различные организации гражданского общества.

Рождественский рынок в Уинчестере — один из крупнейших в Великобритании, туда приезжает более 350 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше