«Люди днем и ночью пашут на заводах и получают в два раза меньше» 4 23.11.2022, 8:59

3,954

Белорусский железнодорожник рассказал, почему у него не получается откладывать деньги.

Барановичский железнодорожник рассказал Intex-press о своих доходах и расходах. И почему, несмотря на имеющуюся возможность, не откладывает деньги.

В школе я не думал, кем бы мне хотелось стать и куда пойти учиться. Закончив девятый класс, я узнал, что можно поступить в Брестский государственный колледж железнодорожного транспорта. Я как раз проходил туда по баллам и был наслышан о хорошем заработке в этой сфере.

Подал документы, отучился, получил средне-специальное образование и пошел работать на железную дорогу. В этой профессии я уже более пяти лет.

Плюсы и минусы работы

Работа несложная и, в целом, на данный момент меня устраивает. Мне нравится, что зарплата всегда приходит вовремя, без каких-либо задержек и несправедливых вычетов за что-либо. Также из плюсов я бы отметил длину отпуска – чуть больше месяца. Есть здесь и рост по карьерной лестнице

Но, как и в любом другом месте, здесь тоже есть свои минусы. К примеру, обязательные дежурства по выходным. Они, конечно, оплачиваются, но не так, как хотелось бы. Еще мне не нравится, что у каждого из руководителей разных отделов, которым ты подчиняешься, свои указания и требования, которые никто из них друг с другом не согласовывает.

Помимо этого, ощущается нехватка работников – люди увольняются, но никого на их место не берут. Да и зачем брать кого-то, если можно раскидать обязанности на оставшихся? Поэтому иногда приходится работать за себя и «того парня». Без доплаты. И с запчастями возникают проблемы – приходится ломать голову, как исправить ту или иную поломку.

«На зарплату мне нечего жаловаться»

Мой рабочий день обычно начинается в 8.00 и заканчивается около 17.00. В субботу и воскресенье я отдыхаю. Иногда, как я уже говорил, в выходные ставят дежурства. Но график работы все равно мне нравится, я считаю его достаточно удобным и комфортным.

На данный момент моя зарплата составляет около 1200 рублей в месяц. Она меня устраивает, так как соответствует моей нагрузке на работе. На заводах люди днем и ночью пашут, а получают в два раза меньше. Так что мне нечего жаловаться.

Живу в собственной квартире

Мы с женой живем в собственной квартире. За коммуналку отдаю около 100 рублей. Примерно 25 рублей уходит на оплату домашнего интернета, 10 рублей за телевидение и 5 – за домашний телефон.

Еще 25 рублей я плачу за мобильную связь и интернет.

Среди обязательных ежемесячных платежей – рассрочка на технику, которая составляет 50 рублей.

«Люблю вкусно покушать»

Подсчитать точную сумму, которая уходит на питание, тяжеловато, потому что иногда покупаю продукты я, иногда жена. Но в среднем в месяц – около 500 рублей. И это у нас самая большая часть расходов.

В еде мы себе ни в чем не отказываем и всегда берем в магазине то, что нам хочется. Лично я люблю вкусно покушать, люблю экспериментировать и пробовать то, что никогда не ел.

Закупаться продуктами мы ходим в магазины, расположенные рядом с домом. Обычные магазины, с обычными ценами. Магазины низких цен нам не нравятся, потому что там нередко встречаются некачественные товары.

Каждый день я беру на работу «ссобойку», которую собираю дома из продуктов, купленных заранее в магазине.

Не фанат секонд-хендов

Что касается одежды и обуви, то в последнее время я себе почти ничего не покупал. Лишь в прошлом месяце зашел вместе с другом в секонд-хенд и приобрел себе свитер за 20 рублей. Но вообще я не фанат секонд-хендов и обычно покупаю новые вещи в магазинах.

Ежемесячно пользуюсь услугами парикмахерской, за стрижку отдаю около 7-10 рублей.

Еще одна статья расходов – средства личной гигиены. В прошлом месяце я потратил где-то 30 рублей: купил зубную пасту, щетку, шампунь, гель для душа.

Если на еду мы не жалеем денег, то нужный товар бытовой химии обычно ищем на скидках или акциях, ходим в магазины фиксированных цен. Не вижу смысла много тратиться на дорогие средства гигиены – как по мне, они все одинаковые.

«Домашние животные влетают в копеечку»

У нас есть домашние животные. Я покупаю им качественный и недешевый корм, что обходится примерно в 185 рублей каждый месяц. Так что домашние животные влетают нам в копеечку.

Бывают и непредвиденные расходы. Например, в прошлом месяце пришлось отдать около 40 рублей на лекарства. Но на это, к счастью, я трачусь редко.

«В последнее время стараюсь жить здесь и сейчас»

Отдыхаю я, в основном, в Барановичах. Могу и в кафе с женой один-два раза в месяц сходить, и фастфудом полакомиться, и с друзьями в компании провести время. На досуг у меня уходит около 200 рублей в месяц.

Каких-то сбережений и накоплений у меня на данный момент нет – не вижу в них смысла. Я мог бы спокойно откладывать сумму в 100 долларов, а то и больше каждый месяц, но в последнее время я стараюсь жить здесь и сейчас.

В наше время сложно что-то планировать на будущее. Завтра может случиться что угодно, и мне не хочется потом вдруг осознать, что я собирал каждую копейку и не жил в свое удовольствие, зато имею стопку уже никому не нужных «бумажек».

«Появится ребенок – сокращу расходы на питание и развлечения»

Заработанных денег практически всегда хватает на все мои нужды, хоть иногда и выходит впритык. Было бы идеально, если бы и жена получала такую же зарплату. А так приходится иногда где-то сэкономить, что-то не купить, на какую-то покупку покрупнее немного накопить.

Когда появится ребенок, сокращу расходы на питание и развлечения. Тогда, думаю, денег на все самое необходимое вполне нам хватит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».