Войска РФ убили младенца при обстреле родильного отделения в Запорожской области 4 23.11.2022, 9:04

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Погибшему мальчику было всего два дня.

Российские оккупационные войска ночью 23 ноября нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области, в результате чего погиб младенец.

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

«Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет», – написал он.

Старух опубликовал фото, на которых видно разрушенное здание, и сообщил, что на месте удара уже работают спасатели.

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