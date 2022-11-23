Войска РФ убили младенца при обстреле родильного отделения в Запорожской области

Войска РФ убили младенца при обстреле родильного отделения в Запорожской области4
- 23.11.2022, 9:04
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Погибшему мальчику было всего два дня.
Российские оккупационные войска ночью 23 ноября нанесли ракетный удар по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области, в результате чего погиб младенец.
Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.
«Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет», – написал он.
Старух опубликовал фото, на которых видно разрушенное здание, и сообщил, что на месте удара уже работают спасатели.