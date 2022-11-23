Белорусов переводят на «суррогатное» молоко 5 23.11.2022, 9:09

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Чиновники заявили, что «по вкусу оно ничем не отличается».

В Гомеле начнут фасовать сухое молоко для розничной продажи. Сейчас «Милкавита» упаковывает этот продукт в 25-килограммовые пакеты, которые в основном идут на экспорт, сообщает телеграм-канал Гомельского облисполкома.

«Это быстрорастворимое молоко, которое можно легко приготовить дома в течение 10 секунд в обычном стакане воды. По вкусу оно ничем не отличается от того, что мы привыкли покупать в магазине в бутылках, да и по качеству — тоже», — заверил начальник цеха Алеся Борисенко.

В ближайших планах закупить новое оборудование, которое позволит фасовать сухое молоко в пакеты с зип-замком вместимостью от 300 г до 2 кг. В таких объемах оно поступит в розницу в магазины облцентра.

Сегодня сухое молоко от «Милкавиты» продается в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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