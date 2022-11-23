ВСУ дважды разбили «легендарный» 331-й Костромский полк РФ 4 23.11.2022, 9:16

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«Мобиков» снабдили берцами и посылают на убой в третий раз.

В стране-агрессоре России в третий раз укомплектовали «легендарный» 331-й Костромский полк, который Вооруженные силы Украины не один раз полностью разбивали. Теперь в тактическом формировании есть не только костромчане, но и мобилизованные из Ленинградской области и Иваново.

Соответствующий ролик с отправкой военных РФ в Украину показал пропагандистский канал «Россия-1». На кадрах солдаты стояли на плацу во время торжественной отправки на войну.

В ролике говорится, что призывники прошли месячную подготовку на полигоне, где учились стрелять, управлять квадрокоптером и налаживать быт. Также пропагандисты заявили, что солдат обеспечили всем необходимым.

Сами мобилизованные похвастались теплыми берцами: «Все мерзнут, а нам тепло», – заявил военный РФ с позывным «Гранат».

Согласно российским «традициям», солдат на войну благословил священник. А губернатор Сергей Ситников «оптимистично» заверил, что власти будут помогать семьям оккупантов.

Напомним, что у 331-го воздушно-десантного полка из российской Костромы, который сначала опозорился со взятием аэропорта в Гостомеле, а позже принимал участие в боях на Киевщине и был вынуждены отступать, новые проблемы – у подразделения катастрофически не хватает вооружения. Было известно также о серьезных потерях в живой силе.

Позже украинская разведка получила данные о том, что был ликвидирован командир 331-го полка российских десантников. Ивана Поздеева 28 июля уничтожил снайпер во время перегруппировки.

Кроме того, родственники и знакомые военных из 331-го полка часто жаловались в сети, что подразделение несет большие потери и гробы с десантниками привозят десятками.

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