Российских военных в Беларуси «косит» бронхит, пневмония, ангина и гипертоническиий криз 8 23.11.2022, 9:22

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архивное фото

Белорусские врачи отказывают им в госпитализации, боясь огласки.

В Беларуси военные медики начали лечить мобилизованных россиян, которые проходят военную подготовку на полигонах Вооруженных сил Беларуси.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

В сообщении говорится о том, что медицинскую помощь военным РФ оказывает медотряд специального назначения 432 главного военного клинического медицинского центра ВС РБ.

«Это подразделение с 18 октября развернуло на полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичи полевой госпиталь. Именно на полигоне «Обуз-Лесновский» находится самый большой полевой лагерь российского контингента региональной группировки войск», - говорится в сообщении.

На этом полигоне развернут лагерь и функциональные операционные, реанимационные отделения, создан стационар на полсотни коек. Врачи заявляют о том, главное, с чем они сталкиваться на полигоне – предоставление терапевтической помощи широкому спектру. Это бронхит, пневмония, ангина, гипертоническиий криз и другое.

Вмести с тем, медики не хотят госпитализировать военных РФ, так как боятся огласки.

«Но все же местные жители периодически встречают солдат ВС РФ в больницах городов, возле которых расположены лагеря. В основном для дополнительных исследований и лечения зубов. При этом нам известно, что на лечении 432 ОВКМЦ находятся военнослужащие ВС РФ», - сообщили мониторинговые группы.

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