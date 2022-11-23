Путин теряет влияние: российские элиты идут на раскол 1 23.11.2022, 9:28

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Уже через месяц-два в Кремле могут возникнуть напряженные конфликты.

Россия проиграет войну и будет вынуждена идти на обновление своей «политической элиты». Уже через месяц-два в Кремле могут возникнуть напряженные конфликты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Он считает, что на фоне того, как президент РФ Владимир Путин теряет влияние, в Кремле появляются новые фавориты, в том числе создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин и секретарь Совбеза России Николай Патрушев, а также зампред руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Они постепенно берут на себя инициативу и говорят какие-то вещи, которые не такие радикальные, как это говорит господин Путин, или наоборот, более радикальные», - сказал Подоляк.

По его словам, Россию ожидает политическая трансформация.

«В российской элите однозначно будет раскол. Это – первое. Второе – Российская Федерация обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, иначе никак. Она проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты», - заявил Подоляк.

Он отметил, что ожидает напряженных конфликтов, потери влияния Путина, смены ключевых спикеров в «российской элите» и внутреннего диалога в России о том, как ей выйти из этой войны, чтобы не потерять окончательно российскую государственность.

«Вот это ключевая повестка дня, которой будет жить Российская Федерация буквально уже через месяц-два», - сказал он.

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