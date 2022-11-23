Песни Лепса 16 часов подряд и крики «Аллилуйя»: белорусы рассказали о шумных соседях 23.11.2022, 9:43

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Как найти управу на нарушителей тишины?

Читатели onliner.by поделились своими жуткими историями о бесконечных ремонтах, невыносимых музыкальных басах и кричащих детях.

«Слушали одну и ту же песню 16 часов подряд»

Начнем с банального — музыки по ночам. Нашу читательницу Юлию, например, судьба столкнула с ярыми поклонниками творчества Григория Лепса.

— Они могли слушать одну и ту же песню 16 часов подряд. А по ночам зачем-то включали микрофон и давали его собаке…

Но это далеко не все, с чем приходилось мириться минчанке.

— Как-то подо мной поселился чувак, который молотил палкой по столу, как по барабанам, и орал: «Я не вижу ваших рук!»

Соседи шумят по ночам, но когда приезжает милиция, они затихают. Является ли доказательством диктофонная или видеозапись?

Если соседи затихают к приезду милиции и так происходит регулярно, граждане вправе фиксировать нарушение любым способом, в том числе с помощью видеокамеры или диктофона. При этом в самом начале записи нужно предупредить нарушителей о произведении данной процедуры. Материалы следует предъявить органу, ведущему административный процесс. Оценку записям даст суд в зависимости от ситуации.

Как вариант, можно привлечь других соседей для дополнительной фиксации нарушения.

«Четыре раза в неделю отец семейства поет религиозные песни»

Вторая распространенная проблема, которая мучает обитателей многоэтажек, — это чужие дети.

— Переехали с молодым человеком в квартиру в новостройке. Владельцы заранее предупредили, что сверху проживает религиозный мужчина с женой и четырьмя детьми. Мы достаточно толерантные к шуму, подумали, что справимся. Но после того как заселились, передумали. Мы слышим буквально каждый их шаг, как утром, так и ночью. У младшего ребенка постоянная привычка качаться в кровати, которая нехило бьет по полу. У меня уже традиция просыпаться от этого монотонного звука — даже в берушах! С 9 утра у них начинается пробежка по всем помещениям — естественно, с криками. Четыре раза в неделю отец семейства поет религиозные песни, орет «Аллилуйя!». Не раз с ними общалась. Извинялись со словами «Ждем, пока дети вырастут». На этом все. Я уже по трубам стала стучать, потому что с ума схожу от постоянного шума над головой. И вроде понимаю, что это дети, я тоже у бабушки бегала, будучи маленькой, но терпеть это невозможно. Они будто постоянно дома: нет ни садика, ни школы. Грохот сутками стоит, в том числе после 23:00.

Несколько раз вызывал милицию на шумных соседей — не помогает. Можно ли подать на них иск в суд?

Для начала разберемся, кто может составлять в отношении шумного соседа протокол об административном правонарушении. За шум ночью с 23:00 до 7:00 протокол составляют сотрудники милиции. Они же и рассматривают административное дело. В остальных случаях это могут быть должностные лица сельских, районных, городских и областных исполкомов, администраций районов (они могут действовать и через жилищно-коммунальные организации). И тогда материалы об административном правонарушении передают непосредственно в суд.

Громкого соседа в качестве наказания может ожидать штраф:

— за шум ночью с 23 до 7 часов – от 2 до 10 базовых величин (на сегодня это от 64 до 320 рублей);

— то же деяние, совершенное повторно в течение года, — от 10 до 30 базовых величин (от 320 до 960 рублей);

— за работы по перепланировке в неположенное время — от 4 до 10 базовых величин (от 128 до 320 рублей);

— за нарушение иных правил — до 20 базовых величин (до 640 рублей).

В некоторых случаях граждан могут в судебном порядке выселить из квартиры без предоставления другого жилья (статья 79 Жилищного кодекса Республики Беларусь). Например, если в течение календарного года три и более раз они привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, а также норм Жилищного кодекса, что делает невозможным для других проживание с ними в одном доме.

«Телевизионный терроризм за стеной»

А как быть, если ваш покой нарушают в разрешенное законодательством время? С подобным как раз борется Андрей.

— Снимаем квартиру на последнем этаже панельки. Снизу живет бабушка, которая плохо слышит. Весь ее досуг составляет просмотр телевизора с утра до вечера — громкость у него порядочная. Выключает она его около 23:00, так что в 102 и не позвонишь: наряд может приехать, когда в доме уже будет тихо. В одну из ночей мы сами к ней наведались, пытались поговорить, но бабуля была агрессивно к нам настроена и грозилась вызвать милицию — иронично, не правда ли? Причем дозвониться до нее можно только по домофону, на дверной звонок или стук она никак не реагирует. Была идея скооперироваться с соседями с третьего этажа и вместе как-то на нее повлиять. Но этот вариант не прокатил по очень эпичной причине: люди, живущие внизу, оказались глухонемыми. Они даже не подозревают о существовании этого телевизионного терроризма.

К счастью, в чате тут же нашелся человек, который решал похожую проблему довольно нетривиальным способом.

— У меня сосед засыпал под орущий телевизор, прикрепленный к стене, у которой стояла наша кровать. Добудится было нереально. Приходилось обесточивать квартиру, а затем заново включать. Но он не обижался.

Сосед шумит с 09:00 до 23:00. Можно ли привлечь его к ответственности?

По правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совмина Республики Беларусь от 21.05.2013 №399, граждане обязаны пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других жильцов в доме. При этом временной промежуток в законе не указан, а значит, эта норма действует круглосуточно.

Есть еще один документ, который регулирует данный вопрос. Это Положение об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, утвержденное постановлением Совмина Республики Беларусь от 16.05.2013 №384. Оно предусматривает, что в период переустройства и (или) перепланировки (по-простому, ремонта) в многоквартирных и блокированных жилых домах запрещается:

— производить в выходные и праздничные дни ремонтные работы, создающие шум или вибрацию;

— начинать такие работы ранее 9 часов и заканчивать их позднее 19 часов в рабочие дни.

«Сверху живет человек, который очень громко говорит»

Громкая музыка, детский топот и крики, рев перфоратора — это уже классика игры «Как достать соседа?». Но ведь бывают и куда более специфические звуки…

— Сверху живет представитель восточной национальности, который очень громко говорит. По вечерам звонит на родину и рассказывает, как здесь хорошо жить. Причем очень эмоционально — видимо, чтобы всем на родине было слышно. По воскресеньям он двигает мебель, и в часов 20—21 у него собирается целая диаспора. Однажды ночью, в часа 2, не выдержал и поднялся к нему. Дверь открыл крупный мужчина со словами «Кто кричит? Мы просто пьем чай и разговариваем». И ведь у него действительно такая манера говорить. А еще он джентльмен, поэтому не разрешает женщинам помогать с мебелью и каждые выходные волоком перетаскивает ее с кухни в комнату, а потом обратно. Короче, очень приятные, но шумные люди!

Что вообще считается шумом по закону? Можно ли отнести к нему громкий топот или стук дверей?

Допустимым является такой уровень шума, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. Такую формулировку можно найти в Санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденных Минздравом. В приложении к ним можно найти конкретные цифровые значения предельно допустимой громкости.

В правилах пользования жилыми помещениями есть более четкое описание того, что относится к шуму: игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, применение пиротехнических средств, выполнение ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, резкое закрытие дверей, содержание домашних животных и другие действия. Однако имеющийся в документе перечень не является исчерпывающим.

«По полчаса вынуждены слушать стук дивана об пол и арии соседки»

А вот Ольге из-за плохой шумоизоляции пришлось слишком глубоко погрузиться в личную жизнь соседей.

— В нынешней квартире мы уже 6 лет, последние 3 года как будто пребываем в аду. Сверху поменялись жильцы — теперь там молодая девушка со своим парнем. Они сделали ремонт с «суперзвукоизоляцией», и понеслось. Могу предположить, что они ремесленники и работают на дому. Без выходных. Ложатся спать в 2—3 часа ночи, просыпаются в 11—12 утра. Самый пик активности начинается с 10 вечера. Слышимость с их ламинатом просто жуткая: каждую ночь — топот, разговоры, смех, забеги кота и монотонные стуки. В общем, стандартная дневная активность. Ходили к ним, общались, но безрезультатно. Разве что сосед однажды спустился к нам послушать свою хваленую звукоизоляцию и был крайне удивлен. Пообещал постелить ковер. Прошел год — ковра нет, а шум все такой же.

Второй момент, который беспокоит минчанку, — это слишком громкий секс.

— По полчаса вынуждены слушать стук дивана об пол и арии соседки. Говорю им: «У нас детская кроватка стоит прямо в той зоне, где ваше ложе…» На что получаю ответ: «Ну так это же естественные звуки!» Не выдержали и теперь во время их страстей поднимаемся наверх и звоним в дверь, чтобы прекратить их эйфорию. Так сказать, чтобы заклинило на самом интересном месте. Писали заявление участковому — без толку. Официальный ответ: противоправных действий нет. А после того как к ним приходили из милиции, они поняли, что никто им ничего не сделает. Сейчас на все наши просьбы получаем лишь смех в лицо и фразу «Какой шум? Шума нет».

Можно ли на законных основаниях заставить соседа поменять напольное покрытие, чтобы прекратить шум?

До 2015 года изменение конструкции пола являлось работой по переустройству и (или) перепланировке. А следовательно, влекло получение предварительного согласования исполкома, а следом — обязанность заказывать проектную документацию и нанимать специалистов для профессиональной звукоизоляции.

На данный момент согласование на замену (установку) напольного покрытия не нужно, а значит, и обязательная звукоизоляция пола сегодня не требуется. Вопрос может быть в другом — в технологии укладки конкретного покрытия. Если она нарушена и это создает проблему для соседей, не исключено, что суд встанет на защиту именно соседей. Однако все это следует доказать.

К слову, на сайте администрации Октябрьского района г. Минска приводится пример из судебной практики — иск об устранении препятствий в пользовании жилым помещением и понуждении к приведению напольного покрытия в первоначальное состояние. Суд назначил по этому делу строительно-техническую экспертизу. Она установила превышение уровня ударного шума междуэтажного перекрытия между квартирами из-за нарушения технологии укладки штучного паркета.

«Вечером меня возле подъезда встретили два мордоворота…»

У другого читателя была проблема посерьезнее: сосед, прикрываясь бесконечно тянущимся ремонтом, организовал в собственной квартире мебельное производство.

— Снимали с женой и ребенком двушку рядом с центром. Все было классно, пока спустя пару месяцев не начались постоянные стуки, сверление, звуки пилы. Мы подумали, что у жильцов сверху ремонт. Первое время терпели, но когда это стало происходить поздно вечером, а потом и по выходным, не выдержали. Я поднялся и попросил соблюдать тишину. Сосед пообещал, что будет шуметь только в разрешенные законом часы. Правда, ремонт и не думал заканчиваться, хотя прошло уже больше года. Мне даже стало интересно, что можно сверлить и пилить столь продолжительное время.

Найти ответ на этот вопрос помог случай. Продавая дачу, наш читатель нашел там красивый резной столик. Состояние у него было плохонькое, так что решили отдать его на реставрацию. Привезли в Минск, занялись поиском мастера. Нашли по объявлению, списались, он скинул адрес… и его мастерской оказалась квартира над нами.

— Я снова пришел к соседу и, показав нашу переписку, попросил его сворачивать лавочку и искать другое место для реализации своего шумного бизнеса. Тот начал препираться, но мое предложение позвонить в налоговую быстро успокоило его. А на следующий день я видел, как он вывозил всякую мебель: столы, шкафчики, табуретки. П

Последний год мы доживали в тишине.

А вот Геннадий столкнулся с предпринимателями другого рода. Снимал двушку, квартира рядом тоже сдавалась — однажды ее арендовали представительницы секс-бизнеса.

— Шумно было до ужаса! Как-то не выдержал, позвонил и высказал свое «фе». Они толком ничего не ответили, только что-то буркнули и закрыли дверь. Вечером меня возле подъезда встретили два мордоворота (видимо, крыша девочек) и порекомендовали сделать правильный выбор в пользу «молчания и понимания», ибо пока я хожу на своих ножках, а могу неудачно упасть и обзавестись костылями.

Геннадию все же повезло: он раздобыл телефон собственницы соседней двушки. Набрал ей и все объяснил. Через пару недель дамы исчезли навсегда.

Как быть, если сосед занимается в квартире каким-то производством или ремеслом?

В Жилищном кодексе сказано, что жилое помещение предназначается, собственно, для проживания граждан. Использовать его для других целей можно только после перевода в нежилое, за исключением двух случаев:

1) там на законных основаниях размещается частное унитарное предприятие или крестьянское (фермерское) хозяйство;

2) там организована ремесленная деятельность или оказываются услуги в сфере агроэкотуризма, но при этом соблюдаются правила пользования жилыми помещениями.

Таким образом, если сосед занимается в квартире производственной деятельностью, следует выяснить ее правомерность. В случае если она неправомерна, он должен ее прекратить. Если же по закону она разрешена, сосед должен соблюдать правила пользования жилыми помещениями.

«Соседка ходит по подъезду в ночнушке, как зомби, пугает детей»

А что делать, если сосед ведет себя настолько странно, что начинают закрадываться сомнения по поводу его психического здоровья? Подобных историй в редакцию пришло на удивление много. Ниже приведем лишь парочку из них.

— Над родительской квартирой живет объективно сумасшедшая старушка. На своем открытом балконе, который видно из других окон, она хранит трупы голубей. А мне в мои 25 лет высказывала, что я слишком громко прыгаю со стола на пол, хотя я не прыгала со стола лет с 10, — поделилась Юлия.

— Мужчина сверху — ненормальный и не поддается лечению. Кричит, ругается с матерью, иногда даже гавкает. А участковый говорит, что его нельзя изолировать от общества — мол, это нарушение прав человека. А то, что вокруг страдают пока еще адекватные люди, никого не волнует, — сетует еще одна читательница.

— У матери и отца в доме уже более 10 лет обитает проблемная женщина. Ее соседи по тамбуру даже продали квартиру. С виду солидная мадам, но стоит попасть капле спирта в рот — и все: ходит по подъезду в ночнушке, как зомби, пугает детей… Ее заберут, полечат пару недель, а потом все начинается по новой, — утверждает минчанин.

У Дмитрия ситуация куда «веселее»: ему регулярно достается от соседки из другого подъезда.

— С периодичностью в 2—3 дня она выходит на улицу и точит свой кухонный нож о бордюрный камень (благо их недавно обновили, когда делали небольшой капремонт дома). Слышно на полдвора. Купить точилку, которая стоит в магазине 3—8 рублей, она, видимо, не в состоянии.

Можно ли принудительно провести психиатрическую экспертизу и направить соседа на лечение?

По закону «Об оказании психиатрической помощи» действует презумпция отсутствия психического расстройства, то есть лицо считается не имеющим такового заболевания, пока его наличие не будет установлено. Психиатрическая помощь оказывается при наличии предварительного согласия пациента (с некоторыми исключениями). Основанием для принудительной госпитализации и лечения лица, страдающего психическим расстройством и уклоняющегося от этого самого лечения, является соответствующее решение суда (например, лицо представляет непосредственную опасность для себя или других).

Сомнения насчет психического здоровья соседей не влекут за собой их принудительную госпитализацию либо проведение психиатрической экспертизы по требованию других жильцов.

С такими соседями следует действовать только в рамках правового поля. Если что-то нарушил — административная ответственность.

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