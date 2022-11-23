Результаты соцопроса в РФ шокировали Кремль 23.11.2022, 9:49

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Россияне испытывают острую усталость от войны.

Российское общество сильно устало от войны, развязанной Кремлем против Украины. Таковы результаты соцопроса, проведенного в начале ноября по заказу Кремля.

Об этом сообщило оппозиционное российское издание «Медуза», ссылаясь на информированные источники в администрации Путина.

Судя по соцопросу, спустя 8 месяцев войны россиян накрыла глубокая апатия.

Население «не испытывает оптимизма» по поводу и своего будущего, и будущего страны. При этом оппозиционных настроений опрос не уловил.

«Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», - описал источник настроения в обществе.

В Кремле пришли к выводу, что российский народ устал от войны «в принципе».

Также опрос отметил снижение эффективности кремлевской пропаганды. Все больше граждан задается вопросом о причинах войны.

Имеет место резкий переворот общественного мнения по поводу агрессии. Например, такой же закрытый опрос в апреле 2022 года показывал высокую степень воинственности россиян, они жаждали победы.

Не дождавшись ее, россияне ожидаемо разочаровались. По данным соцопроса, главными «болевыми точками» россиян в нынешней войне стали мобилизация и экономические трудности.

Факт массовых убийств их армией украинцев россиян не так смущает. По данным «Медузы», в Кремле не ожидают антивоенных митингов в ближайшее время. Там уверены, что россияне привыкнут к нынешнему положению дел.

Вместе с тем объявлять новую волну мобилизации власти РФ пока боятся.

Ситуацию прокомментировал известный российский политолог Аббас Галлямов на своем канале в Telegram. Он объяснил, что происходит с россиянами.

«По мере затягивания войны первоначально предложенные объяснения ее причин перестанут удовлетворять людей. Все эти «денацификации» и «экспансия НАТО» были достаточны, чтобы объяснить быстрый и легкий блицкриг, но вот для объяснения долгой кровавой бойни, да еще той, в которой надо участвовать лично, они совершенно недостаточны», - рассказал эксперт.

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