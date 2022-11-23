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В Иерусалиме прогремели взрывы на автобусной станции: много пострадавших

  • 23.11.2022, 10:00
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В Иерусалиме прогремели взрывы на автобусной станции: много пострадавших

Сработало взрывное устройство, оставленное в сумке.

В Иерусалиме раздались взрывы на автобусной станции в районе Рамот. Многие пострадали.

Об этом сообщает newsru.co.il.

СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции сообщают, что всего в результате двух взрывов было ранено не менее 14 человек, из которых 11 в результате первого взрыва.

По предварительной информации, сработало взрывное устройство, оставленное в сумке.

Отметим, что СМИ приводят разные цифры о количестве пострадавших, одни пишут о по меньшей мере 7 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии, другие издания сообщают, что пострадавших уже 12 (два из них в критическом состоянии). Раненые доставлены в больницы.

Известно, что первое сообщение о взрыве произошло в 7:06, инцидент произошел на автобусной остановке на улице Шаарей Иерушалаим. 1-е шоссе в указанном районе заблокировано для проезда транспорта.

После, примерно через полчаса после первого взрыва, на перекрестке Рамот в Иерусалиме прогремел еще один взрыв.

Полиция блокирует автовокзалы и автобусные остановки. Ведет поиск взрывных устройств.

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