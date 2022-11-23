В Беларуси ввели новый штраф 2 23.11.2022, 10:05

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Размеры побора утвердила «палатка».

«Депутаты» «палатки» приняли в двух чтениях проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который в частности устанавливает ответственность за нарушение норм ценообразования.

Законопроект представили заместитель председателя постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Василий Панасюк и член этой комиссии Денис Карась.

Документом дополняется статья 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях частью 4, устанавливающей административную ответственность за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен, а равно указание в таких документах недостоверных сведений, связанных с установлением цен на указанные товары.

За такое нарушение грозит штраф до 20 базовых величин (до 640 рублей), а для компаний и ИП — до 10% суммы, указанной в этих документах. Такой же штраф вводится и за недостоверную информацию в таких накладных.

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