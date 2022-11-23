Способен ли Путин продлить свое жалкое существование? 4 Эль Мюрид

23.11.2022, 10:07

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Эль Мюрид

«Хороши»х ходов за Кремль уже нет.

В творящемся информационном хаосе уже сложно понять, что есть креатив государственной пропаганды, а что — народное творчество. Распространяются слухи, что послание Путина в этом году все-таки состоится, и в нем будет объявлена полноценная мобилизация, «народная война» и прочая ахинея обанкротившегося вдребезги диктатора, пытающегося хотя бы на день-два дольше удержать власть.

Нельзя сказать, что такого быть не может. Как раз наоборот — ходов за Кремль и Путина в складывающейся обстановке уже нет. Они уже проиграли, вопрос лишь в сроках, когда будет подписана капитуляция, и условиях этой капитуляции. Понятно, что чем позже она состоится, тем тяжелее будут условия, но собственно режим это мало интересует, так как обычно до акта подписания его вожди просто не доживают. Им как-то плевать, что там будет написано, их волнует только, как бы оттянуть этот момент. К примеру, для Гитлера вопрос: когда глотать ампулу — 20 апреля или 30 — был крайне принципиальным. Для остальных - нет, все равно ведь подох и как собака, был похоронен в канаве. Но для него лично это был весьма волнующий вопрос. Целых десять дней - шутка ли…

С практической точки зрения всеобщая мобилизация уже ничего не решает. Собственно, она и месяц, и три, и шесть месяцев назад ничего не решала. Война была проиграна примерно 1 марта, когда "Киев за три дня" не случился. А скорее всего — и до 24 февраля, просто в связи с полностью неадекватной оценкой обстановки и, соответственно, просчетом в решении начать боевые действия.

Мобилизация — это всего лишь способ оттянуть неизбежное. Забросать трупами в надежде — а вдруг подфартит, и все-таки проскочим? Путин должен верить в свой фарт, так как без него никчемный серенький опер не мог бы попасть на региональный, затем федеральный, а затем и самый высший уровень. Морально-деловых качеств для такой карьеры у него никогда не было, а вот фарт и стечение обстоятельств дело сделали. Так бывает. Иногда, но бывает. Все остальное — мужественный взгляд, черные очки, «Слава Ему!» - это уже искусство фотографов и мастерство лизоблюдов. Поэтому он просто обязан надеяться на свой фарт, так как ничего другого за ним никогда не было.

Проблема в том, что обескровленная оптимизациями российская армия не в состоянии «разбухнуть» кратно: нет инфраструктуры и некогда ее строить. Есть выход: быстрый расход со столь же быстрым пополнением. Конвейер смерти. Убили за неделю сто тысяч? - Не беда, у нас сто тысяч уже прошли подготовку и находятся в эшелонах, идущих на фронт, еще сто тысяч уже призваны, экипированы и едут в лагеря подготовки, военкоматы проводят отбор следующих ста тысяч. Небольшая армия даже на фоне высоких потерь, имея такой конвейер, может рассчитывать на то, что завалит противника трупами и все-таки выжмет если не победу, то ничью. Примерно так в Иране Хомейни волнами гнал революционную молодежь на иракские пулеметы. Сколько миллионов легло — не знает никто, но ничью Хомейни вымучил.

Проблема Путина в том, что у него нет такого административного аппарата, который потянет подобный конвейер смерти. Нет и не предвидится. Набрали верных, а потому спрашивать с них, как с умных, не получится. Однократное усилие такой аппарат тянет, регулярная системная работа — это не его.

Поэтому может ли объявить Путин всеобщую? - Да, может. Способен ли он убить сотни тысяч человек, чтобы продлить свое жалкое существование? - Вообще не вопрос.

А вот все остальное — это уже за гранью возможностей режима.

Эль Мюрид, t.me

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