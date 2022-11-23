Фотофакт: Поля под Бахмутом усеяны телами российских оккупантов 2 23.11.2022, 10:14

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Опубликованы кадры разгрома войск РФ.

В сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом.

Об этом сообщает телеграм-канал «Оперативный ВСУ».

Также приводятся свидетельства бойца ВСУ с позывным «Твій друг Стус» из 93-й ОМБр, который принимает участие в боях за Бахмут.

«Идет группа в 10 человек, получает (нецензурно, — ред), отходит 4. Новая группа, опять (нецензурно, — ред.), снова откат. В таком формате проходит день. Иногда они переползают своих мертвых дружков и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить. Бывает ложатся у мертвых и лежат часами», — описал он в Twitter происходящее под Бахмутом.

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