Фотофакт: Поля под Бахмутом усеяны телами российских оккупантов

Фотофакт: Поля под Бахмутом усеяны телами российских оккупантов2
- 23.11.2022, 10:14
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Опубликованы кадры разгрома войск РФ.
В сеть попали кадры большого количества трупов российских солдат под Бахмутом.
Об этом сообщает телеграм-канал «Оперативный ВСУ».
Также приводятся свидетельства бойца ВСУ с позывным «Твій друг Стус» из 93-й ОМБр, который принимает участие в боях за Бахмут.
«Идет группа в 10 человек, получает (нецензурно, — ред), отходит 4. Новая группа, опять (нецензурно, — ред.), снова откат. В таком формате проходит день. Иногда они переползают своих мертвых дружков и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить. Бывает ложатся у мертвых и лежат часами», — описал он в Twitter происходящее под Бахмутом.