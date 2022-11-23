Сенаторы США призвали Байдена передать Украине дроны Grey Eagle 4 23.11.2022, 10:22

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Это поможет Киеву получить превосходство в воздухе.

Группа сенаторов США из Демократической и Республиканской партий призвала во вторник, 22 ноября, администрацию президента Джо Байдена пересмотреть свое решение о не предоставлении Украине передовых беспилотников MQ-1C Grey Eagle.

Технология этих дронов может помочь Киеву получить стратегическое превосходство в воздухе и усилить оборону своих территорий. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Американские представители отреагировали на поставки «шахидов» Тегерана в армию РФ. Они убеждены, что украинские военные должны иметь арсенал, способный противостоять иранским БПЛА.

«Операционные характеристики этой системы - доступность, летальность, живучесть и возможность экспорта - дополняют существующие системы вооружений, которые используются украинцами, и повысят летальность», – считают в Конгрессе.

ВСУ понадобятся всего 27 дней, чтобы освоить функционал Grey Eagle.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

«MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости», – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

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