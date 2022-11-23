«Я точно не плевался, я же не верблюд»: участник водительской драки в центре Минска рассказал свою версию 6 23.11.2022, 10:30

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Инцидент произошел на улице Ленина.

Недавно мы публиковали видео одного из читателей Onlíner: 19 ноября средь бела дня он был очевидцем водительской драки на улице Ленина в центре Минска. Как утверждает автор записи, один из водителей подошел к чужой машине и стал вести себя агрессивно. При этом не была понятна причина стычки. Позднее с корреспондентом Onlíner связался другой читатель, он утверждает, что является тем самым человеком с видео. Как он объяснил свои действия?

Ситуация. Улица Ленина

Очевидец, напомним, не смог назвать возможную причину водительского конфликта.

— Я пытался найти по видео конфликт, но так и не нашел. Похоже, была проблема помехи справа — непонятно, — рассказал он. — Выглядело все ужасно. Мужчина выскочил из соседней машины. Там были прямые удары в сидячего водителя, а еще он в него плюнул — это было тоже жестко.

Пояснения возможного участника

О чем же нам рассказал наш читатель?

— Честно: сложно было отреагировать как-то по-другому на то, что вытворял человек на синем Nissan Qashqai. В машине было два человека: мужчина за рулем и женщина (возможно, жена) на пассажирском месте. Конфликт возник чуть раньше: я выезжал с улицы Мельникайте, поворачивал направо, на проспект Победителей. Загорелась стрелка, я стоял в левой полосе, справа от меня стояла машина, и мы вдвоем с ней выезжали. Так получилось, что эта машина уже повернула на проспект, а я, видя, что никого не подрезаю — это 100%, там было метров 20, — выехал в среднюю полосу на сам проспект, — утверждает собеседник. — Вижу в зеркало заднего вида синий Qashqai, который всех начинает вырезать. Я еду по средней полосе, скорость где-то 45—50 км/ч. Думаю: ну «шашкует» человек и «шашкует» — на здоровье. Доезжаю примерно до ТРЦ Galleria. Там же правая полоса только для общественного транспорта, но в ней стоял автомобиль такси прямо у входа в торговый центр. И прямо метров за 10 до него я заметил боковым зрением, как справа просто несется этот Qashqai. И просто берет и меня вырезает.

По словам нашего читателя, он поехал за Nissan, чтобы поговорить с водителем.

— Я не знал, как на это отреагировать, я просто за ним, думаю, поеду, спрошу: зачем ты так делаешь? У меня даже мысли не было трогать его, выходить. Если честно, это первый раз в жизни такая ситуация. В общем, он меня вырезает, я — по тормозам. А я еще был не на своей машине, а на машине друга: естественно, я и за это еще волновался, — утверждает он.

Догнал на улице Ленина, что и попало на видео.

— Я вижу, что перед мостом на Ленина стоят автомобили. Им загорается зеленый, а этот Qashqai их всех тоже вырезает — они там все по тормозам дают. Я не понимаю, что вообще происходит. Еду целенаправленно за ним, понимаю, что успею догнать на Ленина, думаю: хоть спрошу, что он вообще творит. Останавливаюсь, опускаю стекло, он стоит справа от меня. Спрашиваю, мол, мужик, что происходит, что ты делаешь вообще? Ну и он меня начинает просто... я не хочу даже это озвучивать. Естественно, я ему в ответ то же самое. Слово за слово. Подхожу к его машине, говорю, дескать, ты в своем уме, ты что, ударить меня хочешь или что? Ну вот, я подошел. Он дергает меня за майку. Я ему говорю: я тебя сейчас ударю, если ты будешь так меня дергать. Я замахиваюсь, он тянет меня за майку — на видео это видно. Я бью рукой по машине и говорю: «Не надо». Там видно: я отвернулся или отошел в сторону. А он мне говорит еще какие-то неприятные вещички. Ах так? Ну я сорвался. Каюсь: сорвался — моя вина, мой косяк, — продолжает собеседник.

Проверить эту версию не представляется возможным ввиду того, что опубликованное видео не дает полного представления о том, как развивались события возле синего Nissan.

— При всем при этом, я думаю, они понимали, что неправы. Но жена ведь мужа всегда защищает. А там она сидит и просто молчит. И вот после того, как он в очередной раз мне что-то сказал, я развернулся и… Я не уверен, что я даже попал ему в лицо, потому что там был удар по касательной, вполне возможно, что я задел просто подголовник. Жена его закричала. После этого я уже отошел. Он пытался выкарабкаться, отстегнуться, чтобы выйти. Жена его держала. Короче, они уехали, — отметил наш читатель. — Обидно то, что это не какой-нибудь парень на BMW решил так себя вести. Взрослый мужик, очевидно, куда-то он спешил. Но нельзя же только о себе на дороге думать, тем более когда выпал снег и на дороге гололедица.

При этом предполагаемый участник конфликта частично признает свою вину в случившемся.

— Виноват ли я в этом конфликте? Отчасти да, наверное. Не стоило мне даже выходить из машины, не говоря уже о том, чтобы махаться. Плеваться — я точно не плевался, я не верблюд, так что это неверно. К сожалению, я на него замахнулся, возможно, задел его, но не факт опять же: я мог в стойку вообще попасть, я правой рукой это делал. Было бы классно, если бы появились какие-то видеозаписи с тем, как он ехал от поворота на Мелькайте до вот этого момента на улице Ленина, — подытожил он.

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