В Беларуси продают «мраморные» стейки с приклеенными прожилками 14 23.11.2022, 10:43

6,436

На этикетке указано, что это элитный продукт.

В одном из белорусских магазинов мужчина обратил внимание на элитный мраморный стейк по подозрительно низкой цене. Он стоил 16,9 рубля за килограмм, хотя обычно цены на говяжьи стейки без намека на мраморность начинаются от 25−30 рублей. Уже дома обнаружился сюрприз: белые жировые прослойки говядине не принадлежат, пишет Onliner.

Сам стейк находится в вакуумном полиэтилене и в упакованном виде выглядит как кусок мраморного мяса с жирными прожилками. Заметить что-то необычное до открытия пакета сложно, если вы не профессионал, а кулинар-любитель.

На этикетке указано, что это элитный продукт от Гродненского мясокомбината. На обратной стороне информация, что это «полуфабрикат мясной порционный бескостный быстрого приготовления стейк из говядины мраморный в маринаде охлажденный». Состав: говядина, жир-сырец свиной и шесть строчек с перечислением приправ.

Внутри — два стейка, которые на мясокомбинате обернули в жировую сетку, она легко отделяется.

Судя по соцсетям производителя, такой стейк выпускают с прошлого лета.

Под сеткой вполне обычный кусок говядины с неравномерной толщиной и почти без прожилок.

Позже стала напрашиваться мысль, что «мраморный стейк из говядины» — это не то же самое, что и «стейк из мраморной говядины».

Представитель мясокомбината: а где написано, что это мраморная говядина?

На Гродненском мясокомбинате журналистам пояснили, что название стейка — фантазийное и что это обычная практика: например, для колбасы придумывают фантазийное название «Докторская» или «Мортаделла». Также изданию сказали, что название стейка соответствует требованиям техрегламента Евразийского союза, его рецептура утверждена Минздравом.

— Какая говядина используется в продукте под названием «стейк мраморный из говядины»?

— Почитайте, пожалуйста, маркировочку, там все написано.

Журналисты попросили пояснить, как покупатель может понять, что «стейк мраморный из говядины» является не мраморной говядиной, а говядиной в свиной сетке.

— Читайте состав, там все написано.

— Написано «говядина, жир-сырец свиной».

— Да, все так и есть. Мы ничего не скрываем. Пожалуйста, посмотрите состав.

На вопрос, в чем заключается элитность продукта (на упаковке имеется наклейка «Элитный продукт»), Onliner ответили, что каждый сам трактует слово «элитность» и что продукты из говядины по умолчанию можно считать элитными, поскольку на рынке их мало.

Юрист: есть вопрос к передаче смысла информации на упаковке

Специалист по правам потребителей, юрист Иван Райкевич обращает внимание, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре, которая должна содержать сведения об основных потребительских свойствах товара.

— Согласно решению Комиссии Таможенного союза № 881 «О принятии технического регламента Таможенного союза „Пищевая продукция в части ее маркировки“», к способам доведения маркировки существуют определенные требования (п. 4.12), и одним из требований является критерий понятности — то есть однозначность передачи смысла информации о пищевой продукции в форме текста либо текста и изображения.

В названии на этикетке продукта написано: «Стейк мраморный из говядины в маринаде». Согласно межгосударственному стандарту (ГОСТ 33 818−2016) «Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия», мраморность мяса является идентификационным признаком мяса, характеризующимся наличием вкраплений и прослоек жира между мышечными волокнами, напоминающих рисунок мрамора и хорошо видимых на поперечном срезе (мышечном глазке) длиннейшей мышцы спины (п. 3.3). А согласно п. 4.7.7 ГОСТа, производится оценка мяса по классам в зависимости от мраморности, цвета мышечной ткани, цвета подкожного жира, толщины подкожного жира и площади мышечного глазка. При этом градация идет от небольшой и умеренной до хорошей и насыщенной.

То есть, когда я смотрю на кусок мяса под названием «Стейк мраморный из говядины в маринаде», у меня возникает стойкое ощущение, что это высококачественный кусок мраморной говядины, с насыщенной мраморностью, а не мясо, завернутое в свиной жир, который имитирует «мраморность».

По моему мнению, потребитель при выборе товара ориентируется на внешний вид продукта, который по виду в данном случае является мясом с ярко выраженной «мраморностью», что также подтверждается надписями на этикетке «мраморный» и «элитный продукт». В итоге внешний вид говядины, измененный с помощью свиного жира, вкупе с таким наименованием и приводит к путанице при выборе товара, а также смешению свиного жира с ярко выраженной «мраморностью» мяса.

Полагаю, у потребителя может создаться точно такое впечатление относительно потребительских свойств товара, которые лишь имитируются с помощью свиного жира. Таким образом, считаю, что формирование «фантазийного названия» исходя из критерия оценки мяса по классам, невзирая на его «мраморность», — не соответствует критерию однозначности передачи смысла информации о пищевом продукте.

Это равносильно тому, что для бензина АИ-92 использовать фантазийное название «Дизель».