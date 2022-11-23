В НАТО объяснили, как ВСУ получили преимущество над РФ на поле боя

В НАТО объяснили, как ВСУ получили преимущество над РФ на поле боя2
- 23.11.2022, 10:44
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Названа одна из главных причин.
Вооруженные Силы Украины умело используют новые технологии в войне. И это дает им преимущество на поле боя.
Об этом говорится в заявлении главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, которого цитирует CBC.
«Одна из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков», - рассказал Бауэр.
Он подчеркнул, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и «мир демонстрирует это в режиме реального времени».
«Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне», - подытожил адмирал.
Отметим, благодаря спутниковому интернету Starlink, который украинские бойцы получили с начала полномасштабной войны, позволяет нашей армии наносить точные удары по российским войскам и управлять беспилотниками, а мирные жители могут поддерживать связь с родными и близкими, и получать жизненно важную информацию.
Напомним, ранее в Пентагоне также не исключили возможность сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета, кроме Starlink.