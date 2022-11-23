Американский политолог: С Лукашенко рассчитаются свои же 2 23.11.2022, 10:55

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Рамиз Юнус

Запад не потерял надежду на реанимацию и восстановление всего цивилизованного в Беларуси.

Американский политолог, бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус в эфире канала «Маланка» прокомментировал ситуацию в Беларуси и дал прогноз относительно судьбы Лукашенко

«Это как во время убийства, когда убивает один, а двое его всего лишь подвозили к месту преступления»

— Беларусь, конечно, не по вине граждан занимает сегодня в международной повестке место рядом с оккупантом, который напал на Украину, и рядом с Ираном, который также сегодня идет в этой связке.

Сегодня мировое сообщество воспринимает эти три страны вместе для того, чтобы завтра, когда они окажутся на скамье подсудимых и когда у России, конечно, степень наказания будет более сильная, те, кто помогали ей в преступлении, тоже не ушли от наказания.

Это как во время убийства, когда убивает один, а двое его всего лишь подвозили к месту преступления. Режим Лукашенко однозначно идет в связке с режимом Путина.

Два года назад Лукашенко узурпировал власть, и Россия его в этом поддержала, в результате 80% вашего населения оказались в опале, многие прошли через тюрьмы, уехали.

Но, с другой стороны, Запад не потерял надежду на реанимацию и восстановление всего цивилизованного в Беларуси и на возврат ее в лоно цивилизованного мира. Все понимают, что эти 80% недовольных никуда не исчезли, они просто живут так же, как мы жили в свое время в Советском союзе.

Но как только страх улетучился, в один день на площади всех союзных республик, включая Москву, вышли миллионы. Я думаю, такая же ситуация будет в Беларуси, и на Западе именно так смотрят на сегодняшнюю Беларусь и ее перспективу.

«В этой войне уже ничьей быть не может»

Политолог уверен, что ближайшее будущее, в том числе и нашей страны, будет определяться на поле боя в Украине.

— Мы будем свидетелями быстротекущих изменений, потому что все, что происходит, в том числе и внутри вашей страны, продиктовано войной в Украине.

А в этой войне уже ничьей быть не может: победит одна из двух сторон — или Украина, или Россия. Судя по развитию событий, которые мы наблюдаем, не думаю, что кто-то сегодня верит, что победит Россия. Ей хотя бы собрать кости и унести.

Путин ищет варианты для того, чтобы устоять на ногах. Если бы он устоял, глядишь, и Лукашенко смог бы удержаться, но я не вижу вариантов, которые могли бы стать этой поддержкой.

Чтобы устоять, Путин должен капитулировать, то есть, вернуть и Крым, и Донбасс, но он этого не собирается делать, а идти вперед у него нет ресурсов.

Судя по результатам последних американо-китайских переговоров, Китай не будет поддерживать Россию, он будет еще сильнее придерживаться нейтралитета. А без Китая России вообще ничего не светит. И если не светит России, значит, не светит и режиму Лукашенко, — констатирует Рамиз Юнус.

«Падение режима Путина в юридической плоскости станет ликвидацией и ОДКБ, и СНГ, и ЕврАзЭС»

Политолог детально объясняет, почему России сегодня не приходится ждать поддержки не только от бывших союзников на мировой арене, но и от ближайших соседей.

— Давайте не будем обманываться и говорить об СНГ и ОДКБ, как о чем-то серьезном. Кроме как на бумаге, у этих структур на самом деле влияния нет. И ОДКБ, и СНГ — все это Россия.

Когда она проиграет в нынешней войне, все эти организации перестанут существовать.

Падение режима Путина в юридической плоскости станет ликвидацией и ОДКБ, и СНГ, и ЕврАзЭС, и другой аббревиатуры, которая зиждется на российских штыках, на страхе перед Москвой.

Вспомните, как на заседании членов ШОС все смотрели на Путина, как на раненого медведя, и хотели только знать, сколько он еще устоит на ногах. Он не получил поддержки там, скажем, на лояльной для него территории, более того, какой поддержки можно ждать от тех, кто только и ждет, когда ты упадешь.

Посмотрите, что позволил себе Эмомали Рахмон, что позволяет себе последнее время Токаев. Мы видим, как потихоньку интересы Кремля сдаются и на Южном Кавказе, и в Средней и Центральной Азии.

Два года назад во время Второй Карабахской войны все члены ОДКБ поддержали Азербайджан, который не является ни членом ОДКБ, ни входит в ЕврАзЭС, а не Армению, свою союзницу.

Сегодня Россия отправила войска на Украину. Кто-нибудь ее поддержал? Более того, все эти члены СНГ (за исключением РБ — прим.) в ООН воздерживаются во время голосования, не поддерживают Россию.

Из Казахстана после отмашки из Пекина Россия быстро убрала свою армию. То есть, с одной стороны Турция, с другой — Китай, а где Россия?

Она может, конечно, пытаться как-то дестабилизировать ситуацию на кыргызско-таджикской границе, может мешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но силы все равно уже не те и не те возможности.

Им бы сегодня унести ноги с украинского фронта. И никакое СНГ или ОДКБ не поможет ни России, ни тем более Беларуси.

Судьба Лукашенко такая же, как судьба Пригожина или Кадырова. Падет Путин, и в тот же день не станет Кадырова, с ним рассчитаются свои же, и с Лукашенко то же самое.

Он прекрасно знает и о том, как проходили выборы два года назад, и о том, за счет чего все держится сейчас. А если российские штыки обломаются на украинском фронте, в течение дня российские военные покинут и территорию Беларуси, — уверен американский политолог.

«Путин делает все, чтобы удержать и Лукашенко, которого в Кремле во все времена никто не любил»

В будущем, прогнозирует эксперт, на смену биполярному миру придет многополярный с несколькими центрами, среди которых, однако, России уже не будет.

— Все 30 лет Запад, в первую очередь, США, не занимались территорией бывшего Советского союза. В противном случае мы не получили бы всего того, что сейчас имеем на постсоветском пространстве.

Не получили бы такого монстра в лице Путина, который, в свою очередь, делает все, чтобы удержать и Лукашенко, несмотря на то, что это политик, которого в Кремле во все времена никто не любил. Но они обречены на его защиту и его поддержку.

Думаю, на Западе поняли главную ошибку, которая была совершена в 1991 году, когда после развала СССР не была проведена декоммунизация и десоветизация постсоветского пространства.

Болезнь загнали внутрь, перепоручив эту территорию тому же Ельцину, который начал за здравие, а кончил за упокой. И Германия, и Франция еще занимались этой территорий, а американцы вообще нет.

И весь истеблишмент Европы был коррупционно-грамотно скуплен на самом высоком уровне. Заметьте, санкции принимают и принимают, но никак не закроют всю эту бизнес-составляющую в огромных масштабах. Плюс энергетическая зависимость. Это были главные ошибки — и сегодня уже это понимают.

И США придется их исправлять, хоть они и не собирались. Еще 24 февраля они не собирались этим заниматься, они предлагали самолет, думая вновь загнать эту болезнь внутрь.

«Такого центра, как Россия, больше не будет»

Но именно Украина, по мнению политолога, нарушила все правила, она пришла и села за этот стол, и подняла ставки. И сегодня уже две страны на постсоветском пространстве стали субъектами международной политики.

— Раньше все, кроме России, были объектами, а субъектом была Россия, это была ее территория, и поэтому все считались с Россией, — напоминает Рамиз Юнус. — Но во время Второй Карабахской войны Азербайджан силой своего оружия, благодаря союзникам, заставил весь мир признать его субъектом, и с Азербайджаном сегодня считаются.

Исходя из этого, цивилизованный мир понимает, что они обязаны защищать Украину. Они понимают, что победа Украины — это решение всех проблем на постсоветском пространстве, которые они сами не решали. И проблемы Беларуси в том числе, и России тоже. Невозможно, нельзя больше загонять внутрь эту болезнь.

Метастазы потому и проявились, что их загнали внутрь и приняли решение лечить терапевтически, а надо было решить эту проблемы только хирургически.

Все понимают, какими будут новые центры. Раньше был биполярный мир, когда центрами были СССР и США. После развала Советского союза мир стал однополярным. И 30 лет бесхозности этого однополярного мира по вине тех же Соединенных штатов привели к 2008 году, когда произошел захват территории Грузии, к 2014 году, когда случились Крым и Донбасс. И вот 2022 год — весь мир стоит на ушах, гадая, будет ядерная война или нет.

Сейчас мы на пороге создания нового многополярного мира. В него сразу устремились и тот же Китай, и Россия. Но Китай предложил экономическую модель, и сегодня он представляет угрозу именно в экономическом плане для тех же Соединенных штатов, а не в военном. Китай войной ни на кого не идет. Он Гонконг без войны вернул и Тайвань собирается вернуть без войны.

В новом мире, кроме США и Китая, наверняка, будут играть решающую роль такие страны, как Индия, Пакистан, Турция — как региональные лидеры, Бразилия — в Латинской Америке.

Будет несколько полюсов, но такого центра, как Россия, больше не будет. Если она станет центром, значит, завтра там снова появится новый Путин. А кому это надо на Западе? — заключил эксперт.

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