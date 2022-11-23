Стало известно, что нашла СБУ в церквях Московского патриархата 8 23.11.2022, 10:57

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Миллионы наличных и «сомнительные» граждане РФ.

Служба безопасности Украины во время обысков в церквях Московского патриархата нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители проверили более 350 церковных построек и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только украинцы, но и иностранцы, в том числе россияне, находившиеся на территории церквей.

Некоторые из граждан России предоставили паспорта и военные билеты СССР, некоторые не имели оригиналов документов, а только копии или паспорта Украины с признаками подделки или повреждения.

На территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний украинец, предположительно причастный к противоправной деятельности пророссийского информационного агентства «Антван».

«При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании «ANTVAN GROUP» - гражданина РФ Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства», - объясняют в СБУ. .

Также в церквях изъяли:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»;

наличные деньги на общую сумму более 2 млн гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Все найденные материалы были переданы на соответствующие экспертные исследования.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что проводит обыски в Киево-Печерской лавре и еще в трех церквях в Ровенской области.

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