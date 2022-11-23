Загадочный пассажир улетел из Минска в Абу-Даби на правительственном бизнес-джете

Загадочный пассажир улетел из Минска в Абу-Даби на правительственном бизнес-джете8
- 23.11.2022, 10:59
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Борт вылетел из белорусской столицы в 00:51 с промежуточной посадкой в Баку.
В то время, когда ключевые чиновники для полета в Ереван используют транспортный Ил-76МД, анонимный пассажир полетел в Абу-Даби на правительственном бизнес-джете Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301pj.
Борт вылетел из Минска в 00:51 и с промежуточной посадкой в Баку направился в столицу Объединенных Арабских Эмиратов, свидетельствуют данные сервиса RadarBox.
Кто находится на борту — пока неизвестно.
Государственный бизнес-джет регулярно используют члены семьи Лукашенко, а также особо приближенные чиновники.