Вместе с премьером Головченко в Иран полетел глава Госкомвоенпрома Беларуси 12 23.11.2022, 11:11

2,536

Фото: Reuters

В Беларуси могут начать сборку иранских ракет.

Премьер-министр Беларуси Головченко, который находится с визитом в Иране, встретился с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером.

Из кадров, которые опубликовала пресс-служба, видно, что вместе с Головченко на встрече присутствовал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Ранее украинская разведка сообщала, что белоруcская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.

По данным ГУР МО Украины, Лукашенко ищет возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».