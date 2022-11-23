закрыть
23 ноября 2022, среда, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные «поймали» российского «Тигра» на Луганщине

1
  • 23.11.2022, 11:20
  • 2,406
Украинские военные «поймали» российского «Тигра» на Луганщине

Метким выстрелом ПТРК технику оккупантов превратили в груду металлолома.

В Луганской области украинские военные из 45-й артиллерийской бригады уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр» метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Видео ликвидации вражеского ББМ опубликовали на странице в Facebook бригады.

«В Сватовском районе Луганской области. Метким выстрелом ПТРК наши противотанкисты превратили очередного самца оккупантов в груду металлолома», – прокомментировали видео защитники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше