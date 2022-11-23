Украинские военные «поймали» российского «Тигра» на Луганщине 1 23.11.2022, 11:20

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Метким выстрелом ПТРК технику оккупантов превратили в груду металлолома.

В Луганской области украинские военные из 45-й артиллерийской бригады уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр» метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Видео ликвидации вражеского ББМ опубликовали на странице в Facebook бригады.

«В Сватовском районе Луганской области. Метким выстрелом ПТРК наши противотанкисты превратили очередного самца оккупантов в груду металлолома», – прокомментировали видео защитники.

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