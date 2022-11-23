Евросоюз заморозил активы 26 крупнейших белорусских компаний 3 23.11.2022, 11:26

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Общая сумма потерь от санкций составляет 20 миллиардов долларов.

В результате санкций Евросоюза заморожены активы 26 белорусских компаний. Среди предприятий — крупнейшие белорусские компании. Власти боятся, что без переориентации на другие рынки государство потеряет 20 миллиардов долларов.

О замороженных активах 26 белорусских компаний сообщает «Экономическая газета» со ссылкой на заместителя министра экономики Дмитрия Ярошевича.

В их числе такие предприятия, как «Беларуськалий», «Нафтан», МАЗ, БелАЗ, «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей, Гродненская табачная фабрика «Неман», «Белкоммунмаш», «Белшина», «Белоруснефть», «Белавиа» и Белтелерадиокомпания.

Риск попадания активов компаний под блокирующие санкции западных стран сохраняется, заявили в ведомстве. В этой связи в Министерстве экономики видят риск того, что субъекты хозяйствования Беларуси, особенно государственные предприятия, «могут бояться развивать бизнес в западном направлении».

Ограничения, по мнению министерства, могут привести к значительному сокращению выручки подсанкционных организаций. Без переориентации белорусского экспорта на рынки третьих стран санкции, по оценкам Ярошевича, приведут к сокращению валютной выручки на 20 млрд долларов.

Заместитель министра также отметил риск недостаточности финансовых ресурсов для рефинансирования внешних долгов.

Среди внутренних угроз для белорусской экономики в ведомстве назвали высокую импортоемкость ВВП, которая в 2020 году достигла 57,9% и остается «структурной проблемой номер один», а также высокозатратную структуру и низкую эффективность производства.

По оценкам Министерства, по уровню производительности труда Беларусь отстает от развитых стран в 4-5 раз и почти в 1,5 раза от других стран ЕАЭС.

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