Положение Путина весьма плачевное 2 23.11.2022, 11:28

4,586

Спрятаться не получится.

Чем хуже у российской армии дела на украинских фронтах, тем сильнее отстраняется от войны диктатор РФ Владимир Путин. Внимание на это обратил в Facebook украинский блогер Сергей Наумович.

Он отметил, что Путин уже несколько недель никак не упоминает так называемую «СВО» - захватническую войну, которую ведет против Украины.

«Никак. Будто войны нет. Сегодня он, сидя в бункере, онлайн проинспектировал два ледокола, вчера - завод по прозводству мяса индейки. До этого - о пенсионерах и банках, которые «пьют кровь» пожилых людей. Создается впечатление, что тема Украины ему надоела, он хочет ее забыть сам, чтобы войну с ним не ассоциировали. В российских государственных новостях доля «СВО» очень мала. Путин комментирует все, кроме войны. Думать о ней, похоже, желания нет», - высказал мнение блогер.

Положение Путина и его режима плачевное. Игнорирование войны не спасает его от поражений на фронте, от потери захваченных территорий, подчеркнул Наумович.

«Вспоминать придется, потому что ВСУ не остановятся на крымском перешейке. Спрятаться не выйдет. После перешейка доберемся в конце концов и до шеи Путина», - констатировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».