ВСУ уничтожили более четырехсот оккупантов за сутки 2 23.11.2022, 11:37

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Наибольшие потери российская армия несет на двух направлениях.

Вчера ВСУ ликвидировали 410 российских оккупантов. После этого общие потери врага выросли до 85 410 «двухсотых». Об этом пишет пресс-служба ГШ ВСУ.

Общие потери врага по состоянию на 23 ноября:

танков ‒ 2897 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях», - сообщают в Генштабе ВСУ.

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