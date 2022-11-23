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ВСУ уничтожили более четырехсот оккупантов за сутки

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  • 23.11.2022, 11:37
  • 1,396
ВСУ уничтожили более четырехсот оккупантов за сутки

Наибольшие потери российская армия несет на двух направлениях.

Вчера ВСУ ликвидировали 410 российских оккупантов. После этого общие потери врага выросли до 85 410 «двухсотых». Об этом пишет пресс-служба ГШ ВСУ.

Общие потери врага по состоянию на 23 ноября:

танков ‒ 2897 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

крылатые ракеты 480 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

«Наибольшие потери противник понес на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях», - сообщают в Генштабе ВСУ.

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