ВСУ уничтожили более четырехсот оккупантов за сутки

ВСУ уничтожили более четырехсот оккупантов за сутки2
- 23.11.2022, 11:37
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Наибольшие потери российская армия несет на двух направлениях.
Вчера ВСУ ликвидировали 410 российских оккупантов. После этого общие потери врага выросли до 85 410 «двухсотых». Об этом пишет пресс-служба ГШ ВСУ.
Общие потери врага по состоянию на 23 ноября:
танков ‒ 2897 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5832 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1887 (+5) ед,
РСЗО – 395 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
самолетов – 278 (+0) ед,
вертолетов – 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
крылатые ракеты 480 (+0),
корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4396 (+3) ед,
специальная техника – 161 (+0).
«Наибольшие потери противник понес на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях», - сообщают в Генштабе ВСУ.